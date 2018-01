Pesante il ko subito dalla Waterpolo Messina a Padova

Pronostici rispettati da Padova nella gare di recupero del massimo campionato femminile di pallanuoto. La formazione di casa strapazza la Waterpolo Messina con il punteggio di 17 a 5 e rimane in corsa per la prima posizione in campionato occupata dall'Orizzonte Catania, compagine quest'ultima che, nella giornata di sabato farà visita proprio alle peloritane alla piscina "Cappuccini".

Primo quarto che si apre nei migliori dei modi per la Waterpolo Messina con il gol della Radicchi dopo pochi secondi dall'avvio di gara. Le peloritane però, non regono il ritmo imposto dalla avversarie che vanno in rete con Sohi. Circa un minuto dopo Padova trova il vantaggio con la Barzone e allunga le distanze prima con Savioli poi nuovamente con Sohi. La D'Amico a 4:45 dalla fine sigla il secondo gol delle peloritane.

Il Secondo quarto vede già un cambiamento di tendenza. Sono infatti le padrone di casa a portarsi in vantaggio con la Savioli. Quattro minuti dopo ancora Padova in gol con la Queirolo a cui fa seguito, due minuti dopo, Sohi brava a sfruttare l'umo in più in vasca. Per Messina arriva il gol della Amedeo, anche questo in superiorità numerica.

Dopo l'intervallo lungo si torna in vasca per giocare il terzo e penultimo quarto di gara. E' ancora Padova a siglare la rete di apertura con la Barzon abile a sfruttare l'uomo in più visto che la Waterpolo, già con problemi di panchina corta da inzio stagione, perdeva la De Vincentiis costretta ad uscire per aver raggiunto il numero di falli. La Waterpolo risponde alla rete cpn la Radicchi ma Padova, seconda forza del campionato, non conosce tregua e allunga con Gottardo, Dario e Barzon. La rete finale del quarto è ancora ad opera della Radicchi.

Il quarto e ultimo parziale è un monologo della formazione di casa che va a segno con Queirolo (autrice nel finale di una tripletta), Millo, Dario e Tielmann. Finisce con il punteggio di 17-5 in favore di Padova.

Alla Waterpolo Messina adesso, conviene dimenticare subito questa pesante sconfitta e pensare già al derby di sabato contro Catania, anche questo non facile visto che proprio l'Orizzonte è una delle formazioni che puntano alla vittoria dello scudetto.