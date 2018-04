Sfida salvezza per la Waterpolo Messina che ospita Cosenza

Ritorna il massimo campionato femminile di pallanuoto. Sfida salvezza quella che domani andrà di scena presso l'impianto natatorio della “Cappuccini” con la Waterpolo Messina che ospita il Cosenza alla piscina Cappuccini.



Il match, che andrà di scena alle ore 15.00, vede le peloritane impegnate contro una compagine con la quale si è ottenuta l’unica vittoria in questo torneo e la sfida quindi, rappresenta l’unica opportunità per evitare la retrocessione diretta. In caso di vittoria infatti, le peloritane accorcerebbero dalle due rivali, tornando in corsa per assicurarsi almeno il play-out che, adesso, da regolamento, non sarebbe giocato visto che la distanza tra la Waterpolo Messina e la Florentia è di sei punti, uno in più rispetto alla forbice massima consentita.



Ecco quanto dichiarato dal mister peloritano Johanne Begin alla vigilia del match : “ Sappiamo di giocarci molto, la squadra è fisicamente in crescita, vedremo se lo sarà anche sul piano del gioco. La lunga pausa ci ha consentito di lavorare molto, adesso dobbiamo tradurlo nei fatti. Cosenza è temibile e sono, in realtà, stupita di trovarla a questo punto della classifica. Speriamo di cogliere l’occasione”.