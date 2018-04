La Waterpolo Messina affonda contro Padova

C'è poco da dire su quanto successo questo pomeriggio alla "Cappuccini". Anche contro Padova è sconfitta per le ragazze della Waterpolo che non solo non riescono a sovvertire i pronostici, ma lasciano anche la testa negli spogliatoi. Le ragazze della Begin subiscono sedici reti realizzandone solo tre.

Gara a senso unico fin dall'avvio. Il primo parziale, terminato con il punteggio di 5-0, la dice lunga sulla mentalità delle peloritane che non riescono a mettere a segno una rete neppure nel socondo parziale chiuso dalle ospiti sul 2-0 grazie alla Gottardo e Barzon. Nel mezzo l'espulsion della D'Amico (Messina) per limiti di falli.

Più equilibrato il terzo parziale. Dopo l'intervallo lungo si tortna in acqua ma è ancora Padova che trova subito la rete con la Gottardo. Per la squadra ospite vanno poi a segno Barzon e Dario. Le ragazzze peloritane reagiscono andando a segno nel finale con la Radicchi e la Belorio. Da registrare, anche in questo parziale, l'espulsione della Amedeo (Messina) per il limite di falli raggiunto.

L'ultimo quarto è tutto di marca ospite. Ben sei le reti messe a segno da Padova contro una di Messina che, anche in questo parziale, perde la Atigue sempre per limite di fallli raggiunto. Termina 16-3 per Padova. Per le peloritane ancora una giornata no e le spulsioni della D'Amico, Amedeo e Atigue, la dicono lunga sull'atteggiamento nervoso che le gialorosse hanno dimostrato dentro l'acqua.