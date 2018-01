La Waterpolo Messina chiude il girone di andata con una pesante sconfitta

Due gare a distanza di pochi giorni e doppia pesante sconfitta della Waterpolo Messina che, anche questa volta, non è riuscita a sovvertire i pronostici della vigilia. Alla "Cappuccini" passa l'Orizzonte Catania.

Primi due quarti equilibrati, con le ragazze di mister Misiti che tengono testa alle ospiti seppur chiudono in svantaggio le frazioni di gioco con il parziale di 4-2/2-3 in favore della compagine allenata da Martina Miceli.

Dopo l'intervallo lungo non c'è stata più storia. L'Orizzonte Catania nel terzo quarto ha allungato con le reti della Garibotti (autrice di una doppietta), Bainconi, Palmieri, Van Der Sloot e Aiello. L'unica rete della frazione, per la Waterpolo Messina, porta la firma della D'Amico, brava a sfruttare la situazione di uomo in più.

Nell'ultimo quarto è ancora la formazione ospite che domina la scena. Van Der Sloot, Riccioli, Bianconi, Morvillo e Palmieri siglano le sette reti on cui si chiude il parziale delle catanesi. La tripletta della Radicchi (Waterpolo Messina), serve solo ai fini statistici.

Di fronte a circa 150 spettatori, la gara si chiude con il punteggio di 20 a 8 in favore dell'Orizzonte. Adesso c'è il girone di ritorno e si spera che Messina possa cambiare passo, mettendo nel cassetto qualche vittoria in più.