Per la Waterpolo Messina playout in salita. E' sconfitta contro la Florentia

Cammino playout in salita per la Waterpolo Messina che, ancora unavolta, non riesce a sfruttare il fattore amico casalingo. Alla "Cappuccini" è sconfitta contro la Florentia e, anche alla luce della vittoria esterna del Cosenza, i playout per la compagine peloritana sembrano un obiettivo sempre più distante.

Dal primo all'ultimo parziale si è giocato sul piano dell'equilibrio. Il primo quarto lo chiude in vantaggio di misura la formazione ospite grazie alla rete della Bartolini, abile a siglare il rigore. Nel secondo periodo sale in cattedra la compagine allenata dalla Begin che chiude il parziale sul 3-0. A segno Radicchi, Bonanno e D'Amico.

Nel terzo parziale, dopo l'intervallo lungo, è la Florentia a ribaltare il risultato grazie alla Bartolini, autrice di uan tripletta. Il gol peloritano del 4-5 arriva per mano della Brown. L'ultimo quarto è ancora di marca ospite con la Giannetti che chiude i conti con una sua doppietta.

Termina 5-4 per la Florentia. Da segnalare, nel secondo periodo, la traversa colpita dalla Cotti (Florentia) su rigore. Cento circa il numero di spettatori presenti all'impianto sito sul torrente Trapani.