La Waterpolo Messina prosegue il periodo no. Sconfitta anche contro Bogliasco

Nonostante il cambio di guida tecnica, la Waterpolo Messina non riesce a cambiare passo. Anche contro Bogliasco è sconfitta dovuta, ancora una volta, ai problemi di panchina corta.

Nel primo quarto la formazione di casa parte bene, segnando tre reti in tre minuti grazie alla Cocchiere, Dofour e Rambaldi. La replica della Waterpolo Messina arriva per mano della De Vincentiis e Amedeo, brava a sfruttare l'uomo in più. La Millo poi realizza il gol del 4-2 con la quale si chiude il parziale.

Nel secondo parziale partenza sprint di Bogliasco subito in rete con la Dofour si rigore. Tre minuti dopo la Cocchiere allunga per la compagine locale a segno altre due volte con Rogondino e ancora Cocchiere. Nel mezzo gol della Waterpolo a firma della D'Amico in superiorità numerica.

Nel terzo quarto, dopo l'intervallo lungo, la compagine locale va a segno tre volte con Cocchiere, Viacava e Rogondino, su situazione di uomo in più.

Anche l'ultimo quarto è di marca Bogliasco ancora in gol con Rogondino, Viacava e Dofour. Il gol della Belorio, (Waterpolo), rende meno amara la giornata per Messina.

Nel finale da segnalare il rigore parato dalla peloritana Sotireli a Paganello e l'uscita per limite di falli della Zimmerman (Bogliasco).