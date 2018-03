La Waterpolo spera nella salvezza ma deve superare l'ostacolo Florentia

Questo poemriggio gara della verità per la Waterpolo Messina, in lotta per non retrocedere. La compagine peloritana si troverà di fronte la Florentia che, insieme alla Messina e Cosenza, a sorpresa, lotta per evitare il declassamento, riservato ad una sola compagine dopo il forfait di Imperia.

Radicchi e compagne devono vincere per sperare nella salvezza, anche in considerazione del fatto che i margini per recuperare non sono più ampi. Un obiettivo a cui puntano anche le toscane che con un successo scaverebbero un solco con le rivali, mettendo in cassaforte la permanenza nella massima serie, forse senza neanche passare dal playout, necessario per decidere l’unica retrocessione solo nel caso in cui, alla fine della stagione regolare, la distanza tra l’ultima e la penultima fosse compresa in cinque punti.

A livello psicologico, visti anche gli ultimi risultati, sta meglio la Florentia reduce dall’ottimo pari con Rapallo, che si presenta all’appuntamento della “Cappuccini” senza l’assillo del risultato ad ogni costo.

Le ragazze della neo tecnico Begin invece, dovranno superare i problemi di panchina corta che da inizio anno si portano dietro mettndo in acqua testa, grinta e cuore. Rispetto alla precedente uscita, il tecnico peloritano porterà in panchina anche le migliori ragazze della formazione giovanile.