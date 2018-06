In casa Ossidiana cresce l'attesa per le semifinali nazionali Under 17

Cresce l’attesa in vista delle semifinali nazionali Under 17 di pallanuoto maschile, che vedranno per protagonisti, martedì e mercoledì, gli atleti dell’Ossidiana. Uno dei raggruppamenti si disputerà proprio a Messina, all’interno della Cittadella Sportiva Universitaria dell’Annunziata visti i lavori di manutenzione a cui è sottoposto l’impianto della “Cappuccini”.



La compagine peloritana , che ha dominato la regular season regionale e la successiva finale “Gold”, inanellando soltanto vittorie (14 in altrettante partite disputate), se la vedrà con CN Sestri, Pallanuoto Como e Payton Bari. La formula del torneo prevede che le migliori due compagini classificate del quadrangolare saranno promosse all’ultimo atto stagionale della categoria, in calendario a metà luglio ad Ostia.



Nicola Germanà, presidente ed allenatore, commenta così la vigilia delle gare: “Ospitare le semifinali italiane Under 17 rappresenta un appuntamento storico, mai accaduto in passato ad un club cittadino. Noi ci saremo per il secondo anno di fila e difenderemo i colori della Sicilia. Questo è motivo di orgoglio e vanto per la società che rappresento. I ragazzi sono stati bravissimi e sono certo che daranno il massimo per regalarci un’ennesima grande soddisfazione contro tre avversarie davvero forti, che provengono da scuole pallanotistiche importanti come sono quelle ligure, pugliese e lombarda.



Non giocheremo alla “Cappuccini”, bensì alla Cittadella Sportiva Universitaria. Perderemo parecchio dal punto di vista tecnico, poiché lì avevamo maggiore confidenza, allenandoci giornalmente, ma mi preme ringraziare pubblicamente il Cus Unime, nelle persone del presidente Nino Micali e del direttore sportivo Sergio Naccari, per la disponibilità mostrata nei nostri confronti e l’Ortigia Siracusa, che si era detta anche lei pronta ad ospitare l’evento”.



Il programma delle gare prevede nella giornata di martedì due incontri (ore 18.15 e 19.30) e mercoledì i restanti quattro (ore 9.30, 10.45, 16.45 e 18).