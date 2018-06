I Rragazzi dell'Ossidìana Under 17 volano alla Final Eight

Storico risultato per l’Ossidiana Messina, che si è qualificata alla Final Eight nazionale Under 17 di pallanuoto maschile, in programma dal 19 al 22 luglio ad Ostia. Il tutto è avvenuto all’interno delle acqua della Cittadella Sportiva Universitaria con i ragazzi peloritani che di contro si son trovati la Sport Project Bari, la Pallanuoto Como e la Cn Sestri.



Il match d’apertura, contro i coetanei pugliesi, termina con un pari. 5-5 il finale di una partita che è stata equilibrata e combattuta con l’Ossidiana che, avanti per 2-0 e 5-4, si è fatta agguantare dagli avversari ad 1’ dalla sirena. Nella seconda gara la compagine di Como ha avuto la meglio sul Setri. Per la compagine peloritana decisicva è stata la sfida contro Como, vinta con il punteggio finale di 7-4. Nell’ultimo match invece, Santoro e compagni hanno concesso il bis, piegando la resistenza di Sestri per 7-5. Il break decisivo sul 3-2 grazie ai gol di Denaro, autore di due marcature e Sarno.



“Siamo orgogliosi del traguardo raggiunto - ha dichiarato l’allenatore e presidente Nicola Germanà - mai nessun’altra società peloritana ci era riuscita in passato. I ragazzi sono stati bravissimi e la finale rappresenta il giusto premio per il lavoro portato avanti, nel corso degli anni, con il vivaio, a partire da quando abbiamo iniziato con i nati nel ‘92 e ‘93. Ad Ostia rappresenteremo la Sicilia e questo ci onora e, a proposito, ci tengo a ringraziare tutte le rivali con le quali ci siamo confrontati in questa stagione, che ci hanno dato l’opportunità di crescere e migliorare sia dal punto di vista tecnico che caratteriale”.