L'Ossidiana chiude il mese di marzo con il pieno di vittorie

E’ terminato sportivamente nel migliore dei modi il mese di marzo per le formazioni di pallanuoto maschile dell’Ossidiana. In serie C terza vittoria consecutiva per i ragazzi allenati a bordo vasca da mister Germanà. La gara, valevole per il girone di ritorno ha visto i peloritani battere la Sikelia Waterpolo con il punteggio di 13-5 e grazie a questo successo l’Ossidiana è rimasta da sola al terzo posto, a tre lunghezze di distanza dalla coppia di testa composta da Rari Nantes Palermo ‘89 e Collage Waterpolo Palermo.

Per la cronaca, dopo aver chiuso il parziale d’apertura in vantaggio di un gol (1-0), grazie alla realizzazione di Pietro Denaro, i peloritani hanno allungato negli altri due tempi, andando a segno otto volte con: Francesco Marino, autore di una doppietta, Emanuele D’Anzi, Giuseppe Rinaldi, Marco Lo Prete, Pierluigi Di Bella, Cristiano Sarno e Giuseppe Lanfranchi. Le successive reti di Sarno, Denaro, Rinaldi e Lo Prete sono servite ad impinguare il bottino.

Per quanto concerne il settore giovanile, l’Under 15 ha superato di misura (9-8) in trasferta la quotata Polisportiva Muri Antichi nel girone “Elite”, dimostrando di essere in costante miglioramento di forma e considerazione dei propri mezzi. In terra etnea, a bersaglio: Davide Barlesi 2, Salvatore Logoteta 2, Vincenzo Gentiluomo, Michael Fucile, Felice Caratozzolo e Vincenzo D’Angelo. Nel recupero, l’Under 13 guidata a bordo vasca da Lanfranchi si è aggiudicata la stracittadina con la Polisportiva Messina per 20-4.

Hanno ben figurato, infine, i più piccoli dell’Under 11 nella tappa di Catania del loro itinerante torneo.