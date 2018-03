L'ossidiana paga le assenze e perde contro la Rari Nantes Palermo

In casa Ossidiana Messina pesano le assenze ed è per questo che per la compagine peloritana la terra palermitana è amara. Contro la Rari Nantes ecco registrarsi la prima battuta d'arrresto. 8-6 il punteggio finale di una gara tuttavia equilibrata.

La prestazione fornita dai peloritani è stata, comunque, discreta, come confermano le parole del tecnico Nicola Germanà: “Le defezioni hanno ridotto le nostre possibilità di fare risultato, anche perché alcuni atleti si sono tuffati in vasca febbricitanti. Ci manca anche l’apporto di Giuseppe Lanfranchi, che per un infortunio non è stato ancora impiegato in questa stagione. Nonostante tutto, non sono mancate le note positive e, con la necessaria lucidità nel finale di gara, si sarebbe potuta evitare la sconfitta. Adesso massima concentrazione in vista dei prossimi impegni”.



Migliore è stato l’avvio dei locali, che si sono portati sul 3-1. Immediata la reazione di La Tona e compagni, che hanno ridotto le distanze (5-4) all’intervallo lungo. Equilibrato il terzo periodo (1-1), mentre nell’ultimo i palermitani hanno chiuso i conti, sfruttando meglio dei rivali le superiorità numeriche.



Proprio questo dato è stato la nota dolente dell’Ossidiana, andata a segno soltanto due volte su dieci con l’uomo in più. Marcatori messinesi: Salvatore Castorina, autore di un poker di gol, Cristiano Sarno, e Pierluigi Di Bella.



Sabato sfida interna con l’Erea Ragusa, che ha superato la Sikelia Waterpolo per 9-5; la gara, in programma nell’impianto natatorio “Cappuccini”, inizierà alle ore 16.30.



Per quanto concerne il settore giovanile, l’Under 15, priva di alcuni elementi, ha perso (9-4) contro la quotata Telimar Palemo. I ragazzi allenati da Fernando Alessio non sono riusciti a rimediare al 4-0 a sfavore di inizio incontro. Un successo ed un pareggio, infine, per gli Under 11 nella piscina “Nesima” di Catania, che ha ospitato il torneo itinerante della categoria.