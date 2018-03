L'Ossidiana si rilancia in classifica grazie alla vittoria sulla capolista

La squadra messinese dell’Ossidiana, nel fine settimana appena trascorso, si è imposta per 3-1 in casa della Waterpolo Palermo, interrompendo, così, la striscia di soli successi dei rivali e soprattutto, riaprendo il discorso per la leadership.Il punteggio finale, della gara del tutto inusuale, è di 3-1 in favore dei peloritani.

Per la cronaca, match spigoloso e non bello dal punto di vista tecnico, come dimostrato anche da tirato punteggio finale. La Tona e compagni, in vantaggio per 2-0 all’intervallo lungo, grazie alle reti di Salvatore Castorina e Giuseppe Runza, sono stati impeccabili in fase difensiva, assicurandosi, così, l’intera preziosa posta in palio.

Grazie al successo ottenuto, la compagine cara al mister Germanà sale a quota 15 punti, gli stessi di Catania, a sole tre lunghezze dalla vetta, occupata proprio dalla Waterpolo Palermo e dalla Rari Nantes Palermo ‘89. Nella giornata di sabato, con inizio alle ore 17, è in programma, presso la piscina “Caldarella” di Siracusa, la sfida con la Sikelia WP, che darà il via al girone di ritorno.

Per quanto concerne le compagini giovanili, inarrestabile la corsa dell’Under 17, che ha brindato per la settima volta in altrettanti match disputati, battendo in trasferta Torre del Grifo per 16-9. Nella città aretusea sono andati a bersaglio ben nove giocatori di movimento: D’Anzi 3, Sarno 3, D’Agostino 2, Di Bella 2, Terranova 2, Denaro, Lo Prete, Gentiluomo e Fucile.



Null’ultimo turno in calendario, si è imposta, anche l’Under 13, guidata a bordo vasca da Giuseppe Lanfranchi, che ha superato la Muri Antichi B per 3-12, mentre è stato rinviato a mercoledì 28 il derby con la Polisportiva Messina. Domenica alle 12 è fissato, infine, il confronto dell’Under 15 “Elite” Muri Antichi-Ossidiana, nel pomeriggio i più piccoli dell’Under 11 saranno impegnati a Catania contro i coetanei di Blu Team ed ancora Muri Antichi.