L'Ossidiana rispetta i pronostici battendo l'ASD Cube

L’Ossidiana Messina ha calato il poker di successi consecutivi nel campionato di serie C di pallanuoto maschile. La squadra allenata da Nicola Germanà ha battuto, nella piscina scoperta dell’impianto natatorio “Cappuccini”, l’Asd Cube con il punteggio di 11-4.

Per la cronaca, dopo un inizio abbastanza combattuto, come conferma il 2-1 del parziale d’apertura, La Tona e compagni commettono meno errori in attacco ed allungano progressivamente nel punteggio. Nonostante l’infortunio occorso a Giuseppe Lanfranchi nel secondo periodo, autore dei primi due gol, vanno, così, sul +3 all’intervallo lungo grazie alle reti di Cristiano Sarno 2, Giuseppe Runza e Salvatore Castorina.

Equilibrato il terzo periodo terminato con il punteggio di 1-1, mentre negli ultimi minuti chiudono definitivamente i conti le realizzazioni di Castorina (doppietta), Giuseppe Rinaldi e Pierluigi Di Bella.



Sabato nuovo impegno per l’Ossidiana, che riceverà alle ore 16.30 la visita della Brizz Nuoto, che si è imposta nettamente (13-3) sulla Sikelia Waterpolo. A Palermo sarà in programma, invece, l’atteso derby Rari Nantes ’89-Collage Waterpolo.



Per quanto concerne le formazioni giovanili, da sottolineare l’ottavo brindisi di fila per l’Under 17, vittoriosa in casa della Blu Team per 18-5. Marcatori messinesi: Marco Lo Prete 6, Sarno 4, Salvatore Ruggeri 3, Di Bella 2, Vincenzo Gentiluomo 2 e Valerio Terranova. Domenica è in calendario, infine, la stracittadina con la Polisportiva Messina (inizio ore 10), mentre a seguire l’Under 13 ospiterà Torre del Grifo.