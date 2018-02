L'Ossidiana vince anche in trasferta contro l'Asd Cube

Seconda vittoria di fila e primo posto assicurato per l’Ossidiana Messina anche se in condominio con la Rari nantes Palermo. I ragazzi di mister Germanà hanno fatto loro l’intera posta in palio nonostante qualche problema di formazione.



I peloritani, in vantaggio ad inizio gara grazie al gol di Salvatore Castorina, sono andati all’intervallo lungo avanti per 3-1 con le reti di Emanuele D’Anzi e Cristiano Sarno, mettendo poi un’ipoteca sul successo nel terzo tempo, quando Yasheveer Parmessur ha realizzato la risolutiva doppietta del 5-1. Buona la prova fornita dal portiere Mattia Vinci, sempre pronto negli interventi.



Ecco quanto dichiarato dallo stesso Germanà a fine gara: “Le misure ridotte della piscina ci hanno complicato il compito contro un avversario che ha lottato su ogni pallone. I ragazzi sono stati comunque bravi a mantenere alta la concentrazione e, pur sbagliando qualche tiro di troppo, hanno difeso con la necessaria attenzione. Dobbiamo migliorare, ma questo è normale visto che il torneo è appena cominciato”.



Nella giornata di sabato la compagine peloritana tornerà nello stesso impianto di Aci Castello per affrontare (ore 14.30) la Brizz Nuoto.



Per quanto concerne le formazioni giovanili, quarto brindisi di fila per la brillante formazione Under 17, che ha vinto, alla “Cappuccini”, in modo perentorio (18-2) il derby con la Polisportiva Messina. Marcatori: D’Anzi 5, Sarno 5, D’Angelo 2, Lo Prete 2, Giordano, Terranova, Denaro e Di Bella.



Al di là dell’ininfluente sconfitta (7-6), l’Under 13 si è ben disimpegnata contro l’Under 15 femminile di Torre del Grifo, confermando di essere un gruppo in costante crescita. Domenica, infine, l’Under 15 sfiderà (ore 11), a Mascalucia, Torre del Grifo nel turno conclusivo dell’andata del girone “Elite” di categoria, mentre i più piccoli dell’Under 11 si confronteranno a Catania con i coetanei di Torre del Grifo (ore 15) e Aquatic Club Siracusa (ore 16).