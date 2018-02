CUS Unime corsaro a Catania. Superata l’Etna Waterpolo

Prova di forza importante del CUS Unime che, con una vittoria finale per 13-11, sbanca la Piscina Zurria di Catania e supera i padroni di casa dell’Etna Waterpolo al termine di una partita maschia e tirata sino alla fine. De Francesco e compagni partono forte (4-1 nel primo parziale) ma poi subiscono la rimonta dell’Etna, mai doma sino al fischio finale. Tre punti tanto sudati quanto meritati, comunque, quelli aggiudicati dai messinesi, abili ad imporsi con determinazione ed autorità in un campo che, come sempre, si è dimostrato molto ostico

Mister Naccari alla vigilia predicava un approccio deciso da parte dei suoi e cosi è stato. Pronti via o dopo un minuto e mezzo Russo porta in vantaggio i peloritani. Pareggiano i padroni di casa con Forzese ma i cussini mettono il turbo prima dell’intervallo stordiscono gli etnei con tre reti in successione con Aiello e con la doppietta di Ambrosini (oggi autore di una tripletta). Ed i cussini allungano ulteriormente anche ad inizio seconda frazione (Balaz). Tutto troppo facile, però, per il CUS Unime che, a questo punto, tira un po’ il fiato e subisce la reazione d’orgoglio da parte dell’Etna. Prima del cambio vasca Piazza, Ferlito e Scollo si riavvicinano pericolosamente agli ospiti (4-5). La partita improvvisamente si accende: i catanesi riprendono coraggio e, sospinti dal calore del pubblico di casa, credono nell’impresa. Dall’altro lato i messinesi riprendono a macinare gioco, nonostante siano falcidiati oltre misura da tantissime espulsioni (a fine gara saranno ben 15 le espulsioni fischiate ai messinesi contro solamente sei per i catanesi). Alle reti ospiti griffate Maiolino (anche per lui 3 reti a fine incontro) e Condemi rispondono i catanesi con Riolo e Ferlito che mantengono invariate le distanze. A 3.31 dal terzo intervallo la doppietta decisiva dei messinesi che vale il momentaneo +3 (6-9) con i gol di Ambrosini e Giacoppo. Replica Scollo a 22 secondi dall’intervallo ma, ad 1 secondo dal riposo Maiolino fa esultare i suoi con la rete che vale di nuovo l’importante + 3. Nell’ultima frazione succede di tutto con i messinesi che riescono a condurre in porto con grande freddezza una vittoria importante, nonostante la reazione veemente dei padroni di casa e le 5 espulsioni a sfavore dei cussini (2 delle quali valgono il terzo fallo per Maiolino e Giacoppo). Subito Riolo sigla il -2 per i suoi ma risponde Maiolino. Alla nuova rete di casa con Forzese replicano ancora i messinesi con Giacoppo, cosi come succede un minuto dopo quando a Ferlito risponde Aiello. Alla fine, a 1.31 dalla fine, a nulla varrà la rete catanese di Riolo, utile solamente a fissare il risultato finale per i suoi sul – 2.

Prova di forza importante, dunque, per i cussini che si aggiudicano tre punti preziosi per rinsaldare il proprio primato e rafforzare ancora di più il proprio morale. A seuire non perde un colpo neanche il Crotone (tre punti indietro ma con un turno in meno) vittorio in casa contro la Waterpolo Catania, prossimo avversario del CUS, sabato prossimo, alla Cittadella Sportiva Universitaria.

Etna Waterpolo - CUS Unime 11-13 (1-4, 3-1, 3-5, 4-3)

Etna Waterpolo: Presenti, Scamporrino, Ferlito M. 2, Di Giacomo, Scollo 2, Terminella, Piazza 1, Forzese 1, Riolo 4, Ferlito M. 1, Galli, Lanto, Fiorito

CUS Unime: Spampinato, Russo 1, Maiolino 3, De Francesco (k), Giacoppo 2, Condemi A. 1, Cusmano, Aiello 2, Ambrosini 3, Naccari F., Condemi F., Balaz 1, Bonansinga