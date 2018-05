Al CUS Unime il derby in casa del CUS Palermo

Ultima di stagione regolare per il CUS Unime ed ancora una volta prestazione superlativa per il team universitario che, in casa dei “cugini” del CUS Palermo conquista l’ennesima vittoria chiudendo il girone da imbattuta. Nell’anticipo di giornata i messinesi raggiungono il sedicesimo centro in altrettanti incontri disputati e concludono nel migliore dei modi un percorso perfetto. 8-3 il finale di gara arrivato contro l’attuale seconda forza del girone 4 e costruito con una partenza sprint ma, soprattutto, ancora una volta con una difesa strepitosa che concede ai padroni di casa solamente tre marcature.

Resiste poco l’argine difensivo eretto dai padroni di casa: bastano pochi minuti, infatti, agli ospiti per portarsi in vantaggio grazie alla marcatura di Ambrosini, al quale fa eco poco dopo Cusmano e, prima di chiudere la prima frazione, la terza rete gialloblu siglata da Balaz. I messinesi riescono a portarsi anche sul 4-0 ad inizio secondo parziale (Ambrosini) prima che i palermitani riescano a realizzare la prima marcatura (Kincsec). Allungano ancora i gialloblu con Maiolino e, prima del cambio vasca, nuova risposta casalinga con Abbaleo. Reazione palermitana, però, che si ferma qui: terza frazione ancora una volta totalmente di marca cussina, con uno scatenato Cusmano che ne realizza due di fila e porta l’allungo decisivo per i suoi (7-2). Nell’ultima frazione spazio ad altre due reti, una per parte (Maiolino e Kincsec) e risultato che si ferma sull8-3 per i messinesi.

Adesso è il momento di riposare per il CUS Unime che approfitterà per rivolgere le sguardo al Girone 3, dal quale arriverà la futura avversaria delle semifinali playoff).

CUS Palermo - CUS Unime 3-8 (0-3, 2-2, 0-2, 1-1)

CUS Palermo: Consiglio, Abbaleo 1, Scafidi, Damiano, Occhione, Lisi, Ribaudo, Kincsec 2, D’Aleo, Mattarella, Abbassa, Mineo, Costanza.

CUS Unime: Spampinato, Russo, Maiolino 2, De Francesco, Giacoppo, Vinci, Cusmano 3, Aiello, Ambrosini 2, Naccari F., Naccari A., Balaz 1, Bonansinga.

Arbitro: Torneo