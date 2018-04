CUS Unime straripante. Affondata l’Etna Waterpolo nello scontro al vertice

Ennesima prova di forza della capolista CUS Unime che, alla cittadella sportiva universitaria, si aggiudica la tredicesima gara consecutiva della stagione e si impone con un largo 15-5 nello scontro al vertice contro la seconda della classe, l’Etna Waterpolo. Il copione è sempre il solito: la partita rimane in bilico per poco più di un tempo; poi i gialloblu mettono il turbo ed incontro praticamente chiuso già al cambio vasca. Il 2-0 di fine primo parziale, infatti, illude solamente i catanesi di poter rimanere a stretto contatto con i ragazzi allenati da Mister Naccari che, invece, nella seconda frazione calano 5 reti e scavano il solco decisivo per indirizzare l’incontro sui binari giusti. Ancora una volta manovra offensiva gialloblu perfetta (vanno a segno ben 11 giocatori di casa) e difesa che sbaglia pochissimo.

Ad un primo quarto con poche emozioni, durante il quale i tifosi messinesi esultano per la doppietta di Cama che porta i suoi sul 2-0, fa da contraltare un secondo tempo ricco di reti che animano il match. Al 3-0 di Balaz rispondono gli ospiti con Fiorito. Ma a questo punto inizia il monologo dei cussini che piazzano 4 reti di fila ed accendono il match. A segno De Francesco, Aiello, Condemi e Ambrosini (7-1). I catanesi provano a mettere una pezza con due reti prima del cambio vasca (Fiorito e Ferito) ma nella terza frazione il CUS replica con un parziale di 3-0 (Cusmano, Condemi e Giacoppo) che spezza in due l’incontro portando il punteggio sul momentaneo 10-3. Prima della terza sirena alzano nuovamente la testa gli ospiti che segnano con Piazza ma la reazione è molto timida e nell’ultimo quarto i messinesi chiudono i giochi siglando ben 5 reti con Balaz, Aiello, Russo, Naccari A. e Bonansinga. In mezzo arriva anche la rete ospite con Riolo che serve solamente ad interrompere il digiuno ospite.

CUS Unime - Etna Waterpolo: 15-5 (2-0, 5-3, 3-1, 5-1)

CUS Unime: Spampinato, Russo 1, Maiolino, De Francesco 1, Giacoppo 1, Condemi 2, Cusmano 1, Aiello 2, Ambrosini 1, Bonansinga 1, Naccari A. 1, Balaz 1, Cama 3.

Etna Waterpolo: Presenti, Saeli, Ferlito Mat., Di Giacomo, Scollo, Lanto, Piazza 1, Forzose, Riolo 1, Ferlito Mar. 1, Galli, Fiorito 2, Terminella.