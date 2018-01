Esame superato a pieni voto per il CUS Unime in casa del San Mauro

Ancora una prova di forza per il CUS Unime che, per la seconda di campionato bissa il largo successo della prima del torneo (18-5 tra le mura amiche contro Cosenza) ed ottiene ancora una volta una rotonda vittoria in casa del San Mauro, aggiudicandosi il match del PalaCasoria con un 14-6 finale. I ragazzi allenati da mister Naccari mettono le cose in chiaro sin da subito e spengono sul lasciare l’entusiasmo della giovane formazione di casa, costretta già al largo svantaggio alla fine del primo parziale (1-5). Poi solo gestione per il sette cussino, sempre pericoloso quando spinge sull’acceleratore e mai in affanno in fase difensiva. Trascinatore ancora una volta Cusmano, realizzatore di 5 reti.

Basta poco agli ospiti per prendere il largo. Qualche azione dopo il fischio d’inizio prima Cusmano e poi De Francesco tramortito i padroni di casa che, comunque, tentano una reazione accorciando con Falcone ma si tratta di poca roba per la carica agonistica degli universitari. Pochi secondi dopo l1-2, infatti, segna ancora Cusmano e prima dell’intervallo Balaz ed Aiello allungano sul +4. Ad inizio della seconda frazione ci prova Iaccarino ma rispondono in successione Cusmano e Russo e mandano i cussini sul + 5 all’intervallo lungo. Più combattuta la terza frazione di gioco, con gli universitari che provano diverse soluzioni offensive ed allentano un pò in difesa. Ne vengono fuori tante reti per parte ma anche questo parziale se lo aggiudica il CUS che allunga fino al +6. A Balaz risponde Natangelo. Poi ad Ambrosini risponde Iaccarino. Alla reta di Cusmano replica Selcia ma chiude definitivamente la terza frazione Maiolino (5-11). CUS Unime che non rallenta neanche nell’ultimo periodo ed aumenta il gap finale con altre 3 marcature griffate da Aiello, Cusmano e Cama, intramezzate dalla rete del momentaneo 6-12 per mano di Falcone.

Esame superato a pieni voti, dunque, per il CUS Unime, atteso per il prossimo turno all’incontro casalingo contro il 7 Scogli, squadra un pò in affanno in queste prime due giornate (sconfitta sonoramente sia alla prima in casa dell’Etna Waterpolo - 18 a 4 - che nel secondo turno a Siracusa, subendo un sonoro 19-2 dalla Waterpolo Catania). Bene anche il Crotone, vittorioso per 10-2 contro l’Etna Waterpolo, mentre pareggia in casa il Cosenza contro la Polisportiva Acese (7- 7).

San Mauro - CUS Unime 6-14 (1-5, 1-2, 3-4, 1-3)

San Mauro: Principe, De Francesco, Esposito, Tancovi, Selcia 1, Andrè, Iaccarino 2, moscerino, vaccaro, Natangelo 1, Falcone 2, Nappo, Bernardo.

CUS Unime: Spampinato, Russo 1, Maiolino 1, De Francesco 1, Giacoppo, Condemi, Cusmano 5, Aiello 2, Ambrosini 1, Naccari F, Vinci, Balaz 2, Cama 1.

Arbitro: Buonpensiero