Per la quattordicesima di Serie B il CUS Unime in acqua a Catania

Quattordicesimo turno di campionato per il CUS Unime che, ad un solo punto dalla matematica certezza della prima posizione del girone 4 di Serie B, domani sarà di scena alla piscina Nesima di Catania, ospite della Waterpolo. All’andata il finale alla cittadella sportiva universitaria fu di 12-3 in favore dei gialloblu; dovrebbe essere, quindi, quasi scontato il risultato anche nell’incontro di ritorno, con gli universitari che marciano ad un ritmo impressionante (ormai il muro delle 200 reti segnate è lontano solo 16 lunghezze) e che mirano a chiudere da imbattuti la regular season. Dall’altro lato, però, c’è la Waterpolo Catania, avversario da non sottovalutare e che soprattutto tar le mura amiche ha sempre dimostrato di poter dare filo da torcere a qualsiasi avversario, come dimostra l’8-6 inflitto al Crotone nell’ultima uscita appena 7 giorni fa. Tutti a disposizione di mister Naccari che, per l’occasione, approfitterà per dare minuti ai giocatori meno impiegati e per testare diverse soluzioni di gioco.

Attenzione massima, però, a non sottovalutare l’impegno e non commettere errori di distrazione, come ammonisce il tecnico degli universitari, Sergio Naccari: “Siamo molto determinati a continuare il nostro percorso. Siamo ad un passo dal nostro primo obiettivo di stagione: manca, infatti, un solo punto alla certezza matematica del primo posto in classifica e vogliamo chiudere la pratica prima possibile. Ci piacerebbe, inoltre, rinsaldare il primato per quel che concerne reti segnate e reti subite (184 e 58), ben lontano da tutte le altre squadre del girone. Affrontiamo, però, una squadra spigoloso. Ad inizio stagione era considerato dagli addetti ai lavori come nostra possibile antagonista, sia per la qualità della rosa che per la capacità del loro tecnico. Quindi dovremo stare attenti a partire concentrati e determinati, per mettere in chiaro la nostra superiorità sin dalle prime battute".