Riposa il CUS Unime. Samuel Balaz convocato in Nazionale

Sarà rinviata al prossimo 18 aprile la gara interna del CUS Unime contro la Polisportiva Acese, incontro valido come settimo turno del torneo di Serie B. Il team universitario potrà, cosi, godersi un turno di sosta e festeggiare la convocazione in nazionale del forte attaccante slovacco gialloblu Samuel Balaz, che scenderà in acqua sabato 3 marzo a Novaky (sua città d’origine) contro il Portogallo per giocarsi la qualificazione ai prossimi ai prossimi Campionati Europei, in programma a luglio a Barcelona.

Grande è la soddisfazione dei gialloblu, sia per lo strepitoso andamento in campionato (sinora la squadra messinese non ha conosciuto sconfitte e viaggia con dei ritmi impressionanti) sia per il bell’impegno che aspetta Samuel, giocatore per il secondo anno consecutio in riva allo Stretto e che sin da subito si è fatto apprezzare per le doti tecniche e, ancor di più, per le qualità umane. “Samuel è un ragazzo eccezionale - commenta il Tecnico cussino Sergio Naccari - un atleta esemplare. Non appena abbiamo ricevuto la richiesta di convocazione abbiamo fatto il possibile per permettergli di partecipare a questo incontro, augurandogli di potersi far valere anche in quella circostanza. Ci preme ringraziare, in tal senso, anche la Polisportiva Acese che sin da subito ha accolto la nostra richiesta di rinvio dell’incontro”.

Non può che essere entusiasta anche Samuel Balaz che festeggia il suo ritorno in Nazionale: “Sono molto felice di poter tornare di nuovo a giocare con la mia Nazionale. Mi sto allenando intensamente con la mia ex sagra (Hornets Kosice) per farmi trovare pronto all’incontro. Siamo una Nazionale molto giovane ma siamo anche tanto motivati, con il chiaro obiettivo di lavorare per arrivare a Barcellona. Con il CUS Unime abbiamo iniziato benissimo: quest’anno siamo ancora più forti e completi rispetto alla scorsa stagione e lo stiamo dimostrando: Stiamo lavorando con tanta determinazione ogni giorno per poter arrivare, finalmente, alla Serie A2: avrei voluto festeggiare questo traguardo già l’anno scorso ma ci siamo fermati ad un soffio. Quest’anno lavoriamo tutti insieme per raggiungere la A2”.

Sono appena tornati dalla Nazionale Italiana giovanile, invece, i due fratelli Condemi, Andrea e Francesco, reduci da un collegiale svoltosi a febbraio a Santa Maria Capua Vetere agli ordini dei Tecnici federali Tafuro e Pesci.