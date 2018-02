Test casalingo contro la Wp Catania per il CUS Unime

Dopo la meritata e combattuta vittoria ottenuta in quel di Catania nell’ultimo turno di Serie B, torna a giocare in casa il CUS Unime che, per la quinta giornata di Serie B ospiterà la Waterpolo Catania, compagine attualmente ferma in quarta posizione, a quota sei punti. Galvanizzati dall’ottimo avvio di stagione gli universitari non hanno la minima intenzione di abbassare la concentrazione; anzi, la volontà di De Francesco e compagni è quella di affrontare il match nel migliore dei modi, chiudendo sin da subito una pratica che, se presa senza la dovuta attenzione, potrebbe rivelarsi molto insidiosa. Il team etnei, infatti, rappresenta un ostacolo da affrontare con molta concentrazione: team ricco di esperienza, in prima dell’avvio Mister Cannavò ha potuto aggiungere al proprio arco anche alcune frecce importanti come Privitera, Pellegrino ed Anfuso. Innesti che hanno rafforzato e rinnovato i connotati di un collettivo già di per sé molto competitiva, reduce da una promozione in Serie A2 sfiorata nella scorsa stagione, proprio come i cussini.

Se da un lato il CUS si avvicina all’incontro con la convinzione di avere tutte le carte in regolare per proseguire sul ruolino di marcia da autentico leader realizzato sino adesso, dall’altro gli ospiti arriveranno alla cittadella determinati a voler fare uno sgambetto ai messinesi, tanto più perché reduci da una doppia sconfitta, prima contro i cugini dell’Etna Waterpolo, poi in casa del Crotone. Predica molta attenzione il tecnico gialloblu Naccari: “Sarà una partita da prendere con le molle. La Waterpolo è una squadra che copre in maniera ottimale tutto il campo ed è guidata in panchina da un tecnico di grande livello. Dobbiamo partire forti sin da subito e tenere il ritmo alto per tutti e quattro i parziali di gioco, sfruttando, inoltre, il fattore campo che come sempre ci darà una marcia in più”.

Dello stesso avviso il portiere cussino Spampinato, ex dell’incontro: “SI tratta di un crocevia importante per la nostra stagione per cui dovremmo dare il 110%. Vincere significherebbe rafforzare il nostro primato e mettere fieno in cascina in vista di un fine girone d’andata molto impegnativo. Per me è, ovviamente, una partita particolare dato il mio passato, ma per l’intera durata dell’incontro l’emozione sarà messa da parte”.

Appuntamento per CUS Unime – Waterpolo Catania previsto per sabato 17 febbraio, con inizio alle ore 15.00, presso la Cittadella Sportiva Universitaria.