La Finchiara S. Teresa conquista la salvezza e chiude all'ottavo posto

S. TERESA. Finisce con le ragazze della Finchiara S. Teresa in curva, a cantare a squarciagola con i tifosi. A festeggiare una salvezza in serie B1 che ha lo stesso sapore di una promozione. A questa squadra davano pochi mesi di vita… Era partita con sette atlete contate, sulle ceneri di quel S. Teresa che si era diviso in due tronconi, appena pochi mesi dopo aver conquistato la serie A, alla quale ha rinunciato. Contro la Fiamma Torres Napoli serviva un punto per chiudere i conti di una stagione difficile ma avvincente. Sofferta ed a tratti anche entusiasmante. Di punti ne sono arrivati tre, che consentono addirittura alle santateresine di chiudere all'ottavo posto. Al Palabucalo c’è un pubblico appassionato. Non è strapieno, ma “caldo” abbastanza. Un tifo incessante dal primo all’ultimo istante. La tensione si stempera alla fine del secondo set, quello che regala il 2-0 alla Finchiara S. Teresa e contestualmente il punto della matematica salvezza. Finirà 3-0 (25-20; 25-13 e 25-15). Un settore della tribuna è stato presidiato da un gruppo di tifose di Sara Casale, con tanto di magliette inneggianti al capitano. Alla fine è grande festa. Si stappa lo spumante per brindare ad un anno sportivo che per la compagine del patron Sebastiano Leo non poteva finire meglio. Il merito è tutto delle ragazze che ci hanno creduto sino alla fine, anche nei momenti in cui calava il buio pesto e saliva la tensione. E' del gruppo che ha fatto grande questa squadra, che poteva contare su delle atlete di grande valore, ma non era completa in tutti i settori. Tutte sono state determinanti, dalla devastante Marcone di banda al bazooka Mordecchi, macchina da punti nonostante il ruolo di alzatrice (grazie alla battuta). Un discorso a parte merita Sara Casale, il capitano. Lei in quella palestra ci è nata e cresciuta prima di militare in squadre di mezza Italia. Vi era tornata un paio di anni addietro contribuendo alla promozione nei piani alti del campionati che contano. L’hanno ripescata dalla serie C. Ha disputato un campionato straordinario, buttando il cuore oltre l’ostacolo. Fizzotti libero è stato un baluardo. Carmen Sergi nella prima fase del torneo ha dovuto tappare quelle falle di cui parlavamo prima, trovandosi spesso in campo insieme all’alzatrice di ruolo Mordecchi. Alchimie del tecnico Antonio Jimenez, il direttore d’orchestra che non ha mai nascosto i problemi che attanagliavano la squadra: “Siamo questi – ripeteva – ce la possiamo fare, ma sarà dura. La salvezza – ribadiva – passa dal Palabucalo, il nostro fortino”. E così è stato. Nel gruppo si è bene inserita Peonia ed a metà campionato anche le sorelle Ascensao, determinanti ai fine di completare l’organico. Nell’ultima partita sono entrate anche le giovanissime Moschella e Dilati, che ha anche messo a segno il primo punto in serie B1. Sul campionato cala il sipario. Adesso è il momento della festa. Per pensare al futuro c’è tempo.

Finchiara S. Teresa Volley - Fiamma Torrese 3-0 (25-20, 25-13, 25-15)

Finchiara S. Teresa Volley: M. Ascensao 4, Mordecchi 5, Casale 7, Marcone 9, Peonia 9, R. Ascensao 7, Dilati 1, Moschella, Fizzotti 1 (L),Sergi. All. Jimenez

Fiamma Torrese: Gaito (L), De Siano 6, Tanzini, Moretti, Midriano 4, Maresca 3, Lauro 7, Giacomel 8. All Salerno

1° Arbitro: Pierluigi Sodano da Ioppolo

2° Arbitro: Gabriella Notaro da Lamezia Terme