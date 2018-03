Finchiara S. Teresa a Maglie a caccia di punti salvezza

S. TERESA. Dopo l’entusiasmante vittoria casalinga contro il Volleyrò, riprende il cammino della Finchiara Santa Teresa per il raggiungimento della salvezza. L’avversario di turno di questa settimana sarà Maglie, compagine ostica soprattutto tra le mura amiche. Le pugliesi, così come le santateresine, stanno avendo un percorso altalenante, che le fa giacere in una posizione di medio-bassa classifica, soprattutto in seguito all’abbandono di Scilla Basciano per ragioni personali e familiari. Nonostante questa defezione, la compagine guidata da mister Giandomenico può contare su giocatrici di esperienza quali: Adelaide Soleti, giocatrice giovane e con trascorsi in A2, forte principalmente nei fondamentali di attacco, Ylenia Vanni, anch’essa con trascorsi in A2, centrale veramente forte sia a muro che in attacco e Giulia Della Rosa, palleggiatrice versatile e dotata di un ottimo muro. Inoltre, tra le file magliesi, milita Luana Scalise, ex di turno in quanto libero titolare nella magnifica stagione culminata con la promozione in B1. Casale e compagne, comunque, non hanno nulla da invidiare e devono solo ed esclusivamente credere nei propri mezzi ed essere consce del fatto che la salvezza è alla loro portata. Mister Antonio Jimenez sta preparando la gara nei minimi dettagli quindi, pertanto, servirà semplicemente mettere in campo quanto preparato in settimana per portare a casa il risultato.

Queste sono le parole di Carmen Sergi in vista del delicato match di domenica: "La partita che andremo a disputare domenica sarà di fondamentale importanza in vista del nostro obiettivo. Sono certa - aggiunge - che sarà un grande incontro perché la posta in palio è molto alta. Il Maglie vorrà riscattarsi dall'ultima sconfitta, ma noi siamo desiderose di continuare a fare risultati positivi. La preparazione della gara procede sempre in maniera attenta e puntuale e noi ci faremo trovare pronte ad applicare quanto studiato in settimana. Domenica sarà l'ennesima battaglia per continuare a lottare insieme".