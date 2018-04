La Finchiara S. Teresa ospita il fanalino di coda Planet Pedara

S. TERESA DI RIVA. In seguito alla pausa pasquale, anche in virtù della final four di Coppa Italia, riprende il cammino della Finchiara Santa Teresa, che ha continuato ad allenarsi duramente in vista del rush finale del campionato per il raggiungimento della salvezza. Le ragazze allenate da mister Jimenez sono sulle ali dell’entusiasmo, in quanto provenienti da due vittorie consecutive, contro Volleyrò Casal De’ Pazzi e contro il Volley Maglie, nelle quali hanno messo in evidenza di avere tutte le carte in regola per giocarsela con tutte e per raggiungere l’obiettivo prefissato dalla società per questa annata sportiva. Capitan Casale e compagne tornano tra le mura amiche per affrontare il fanalino di coda Planet Pedara, appaiato nell’ultima posizione della classifica, ancora a 0 punti. Questo non deve, però, rilassare le santateresine, che dovranno sfoggiare una prestazione impeccabile per cercare di portare a casa l’intera posta in palio. Le catanesi non hanno più nulla da chiedere al campionato, essendo ormai quasi matematicamente retrocesse, e proprio per questa ragione si giocheranno la loro partita senza alcun timore reverenziale. Mister Jimenez ha preparato al meglio la partita, andando a studiare quelli che sono i punti deboli e i punti di forza delle avversarie, affinché non ci siano sorprese e vengano applicate alla lettera tutte le controindicazioni. Pertanto non resta altro che tenere alta la concentrazione ed affrontare la partita come se fosse una finale, finale che dovrà concedere quei tre punti importanti al fine di smuovere la classifica e di risalire sempre di più. L’appuntamento è per oggi, sabato 7 Aprile, alle 18, con i Diablos pronti a cantare ed inneggiare le proprie beniamine per spingerle alla conquista della vittoria.