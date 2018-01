Finchiara S. Teresa, primo set in cattedra. Nel quarto e al tiebreak il crollo

S. TERESA. Al termine del primo set (25-14) la partita sembra in discesa per la Finchiara S. Teresa, che al Palabucalo ha ospitato il Cerignola, squadra sulla carta non irresistibile, nella gara valida per la dodicesima di campionato di B1. Sul campo è però tutta un’altra cosa. Nel secondo parziale le santateresine cedono 22-25. Si rifanno nel terzo con identico punteggio. Ma crollano nel quarto parziale (20-25) e al tiebreak (7-15). Una brutta battuta d’arresto ed un’occasione persa per allungare su una diretta concorrente nella lotta per la salvezza. Anche se ai fini della classifica non si sono registrati scossoni. Resta un solo punto in saccoccia. La Finchiara S. Teresa è nona (su 14) a quota 14, a soli tre punti dal terzultimo posto. Palese la cocente delusione di coach Jimenez, la cui reazione è stata a fine gara fuori le righe rispetto al tecnico che siamo soliti vedere in campo e fuori. Ad inizio gara Jimenez ha schierato Mordecchi palleggiatrice con opposta M. Ascensao; al centro R. Ascensao e Peonia; di banda Marconi e Casale, Fizzotti libero. Durante la gara Sergi è subentrata a M. Ascensao. “Rileggere una gara con un risultato così è difficile – commenta Fizzotti a fine gara - eravamo partite con tanta determinazione e poi pian piano siamo crollate. Abbiamo avuto qualche problema tra muro e difesa, mentre per quanto riguarda la ricezione non ho molto da dire. Stiamo lavorando tanto e sono contenta di quello che stiamo facendo in palestra giorno per giorno. Purtroppo è andata così – conclude - qualche errore di troppo e ci siamo giocati set che si potevano portare a casa...".

FINCHIARA VOLLEY SANTA TERESA DI RIVA 2

DILILLO LIBERA CERIGNOLA 3

(25-14, 22-25, 25-22, 20-25, 7-15 )



ARBITRI: Virga e Lorenzo da Capaci

Finchiara Santa Teresa Volley: Ascensao Silva M. 4, Mordecchi 14, Casale 15, Marcone 16, Mazzulla, Casale 15, Peonia 11, Fizzotti (L), Ascensao Silva R. 7, Dilati, Moschella. Coach Jimenez

Dilillo Libertas Cerignola: Altomonte 3, Montenegro 12, Cesario 10, Modestino, Mauriello 14, Matte 6, Palladino, Lanza, Puro, Martilotti 13, Di Schiena, Giombetti (L). Coach Di Lucia