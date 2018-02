Gagliardi forgia il S. Teresa e la squadra cambia marcia: Palermo battuto 3-0

VILLA ZUCCARO - FARMACIA SCHULTZE S. TERESA - ULTRAGEL PALERMO 3-0 ( 25-14 25-13 25-10 )

VILLA ZUCCARO FARMACIA SCHULTZE: Rania 12, Caruso 3, Diomede 9, Escher 11, Cassone 4, Bertiglia 17, Cosentino ( L ), Sozzi, Rapisarda, Richiusa, Grillo. ALL : Gagliardi

ULTRAGEL PALERMO: Campagna 1, Composto 7, Bruno 3, Moltrasio 1, Russo 4, Lombardo 10, Vaccaro ( L ), Angelova, Caruso, Scarpinato, Miceli, Lo Dico.. ALL : Pirrotta

SANTA TERESA DI RIVA. In poco più di un'ora (pause comprese) la Villa Zuccaro-Farmacia Schultze liquida l'Ultragel Palermo sciorinando la più bella pallavolo dell'anno. Una squadra che ha rasentato la perfezione quella che ha diretto nella prima di ritorno Nino Gagliardi. Sevizio incisivo, muro invalicabile, tanta grinta ed una voglia matta di far bene hanno fatto la differenza in campo. L'avversario non era per nulla facile anche se a bocce ferme può sembrare il contrario. L'Ultragel Palermo, reduce da sette vittorie consecutive che lo hanno portato a ridosso della zona play off, è arrivato in riva allo jonio per giocarsela alla pari contro un avversario che nel girone di andata aveva stentato in più di una occasione. Invece il campo ha sancito una nettissima differenza tant'è che le padroni di casa, apparse oggi "inferocite", hanno più che doppiato le avversarie nello score dei punti totali ( 75-37 ). In fase iniziale Gagliardi schiera Bertiglia in diagonale con Caruso. Rania ed Escher in P4, Diomede e Cassone centrali con Cosentino libero. Sul fronte opposto Tatiana Lombardo e Russo agivano di banda con Bruno opposto. Ambra Composto (indimenticata protagonista di due promozioni a Santa Teresa ed osannata dal pubblico) e Chiara Caruso dal centro con Moltrasio in regia e Vaccaro nelle funzioni di libero. La gara, eccezion fatta per le primissime battute, non ha mai avuto storia. Il primo set si chiude su un muro di una strepitosa Benny Bertiglia col punteggio di 25-14.

Il secondo parziale è la giusta prosecuzione del primo e si conclude grazie al capitano Valentina Rania sul 25-13. Uno dei 19 errori/punto delle palermitane consegna il 25-10 nel terzo tempo di gioco ed il 3 a 0 alle statistiche federali. La gara riaccende gli appetiti degli appassionati, che hanno lasciato il Palabucalo soddisfatti della prestazione di Rania e compagne. Tutte bene le giocatrici con Benny Bertiglia top scorer ( 17 punti ) determinata e determinante sia in fase offensiva che in veste difensiva. Maestosa Valeria Diomede, muro invalicabile per le contraeree ospiti. In grande spolvero Valentina Rania metronomo del gruppo e produttiva in avanti (12 marcature finali). Esplosiva come quasi sempre da inizio anno Martina Escher che si conferma in doppia cifra marcando pure qualche ace. Cresce Federica Cassone, particolarmente bene in battuta. Carlotta Caruso prende sempre più fiducia e distribuisce il gioco senza segnali di discontinuità. Floriana Cosentino sbaglia poco e si integra sempre più nel sistema ricettivo-difensivo della squadra.Una squadra quella biancazzurra che sembra aver metabolizzato al meglio le nozioni impresse da quel gran tecnico che è Nino Gagliardi che ha sempre tenuto alto il livello di attenzione nonostante la partita non sia mai stata in bilico. Ecco le sue parole a fine gara: " Vittoria di squadra con performance positive di tutte le giocatrici. Sin quando abbiamo battuto bene ha funzionato bene la correlazione muro-difesa. Quando abbiamo abbassato la guardia le avversarie si sono riprese. Dobbiamo essere più cinici ".

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B2 FEMMINILE

GROTTE DI CASTELLANA BA - PASTAPRIMELUCI CV TP 1 - 3

PRISMA ASEM BARI - MESSINA VOLLEY 1 - 3

VILLAZUCCAROSCHULTZE ME - ULTRAGEL ARD PALERMO 3 - 0

PALLAVOLO CERIGNOLA FG - VOLLEY TORRETTA KR 3 - 0

KONDOR VOLLEY CATANIA - COFER LAMEZIA CZ 3 - 1

PRO V.TEAM MODICA 75 RG - HOLIMPIA PAOMAR SIRACUS 3 - 0

EKUBA FUTURA V.PALMI RC - PALL.SICILIA CATANIA 3 - 1

1 EKUBA FUTURA V.PALMI RC 34

2 PRO V.TEAM MODICA 75 RG 31

3 COFER LAMEZIA CZ 29

4 KONDOR VOLLEY CATANIA 29

5 PALLAVOLO CERIGNOLA FG 29

6 VILLAZUCCAROSCHULTZE ME 29

7 MESSINA VOLLEY 25

8 ULTRAGEL ARD PALERMO 24

9 PASTAPRIMELUCI CV TP 19

10 GROTTE DI CASTELLANA BA 15

11 PRISMA ASEM BARI 13

12 PALL.SICILIA CATANIA 9

13 HOLIMPIA PAOMAR SIRACUS 8

14 VOLLEY TORRETTA KR 0