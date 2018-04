S. Teresa piega Isernia nella bolgia del Palabucalo. Salvezza ipotecata VIDEO

Finchiara S. Teresa - Isernia 3-0 (25-18, 25-18, 30-28)

S. TERESA: M. Ascensao 5, Mordecchi 8, Casale 15, Marcone 15, Peonia 3, R. Ascensao 5, Dilati, Moschella, Fizzotti 1 (L),Sergi, Mazzulla. All. Jimenez

ISERNIA: Muzzo 5, Galasso 2, Monitillo 13, Seggiotti, Taddei, Bruno 9, Di Tella, Caputo 7, Simeone, Babatunde Pineiro 7, Boffa (L). All. Montemurro

1° Arbitro: Giovanni Ciaccio da Altofonte

Secondo: Giuseppe Pampalone da Palermo

S. TERESA. Gettato il cuore oltre l’ostacolo, la Finchiara S. Teresa ha ipotecato la permanenza in B1 battendo con un perentorio 3-0 una diretta concorrente, l’Isernia. Entrambe le squadre occupavano la terzultima piazza, il baratro che porta in B2. La vittoria era fondamentale. E vittoria è stata. Le ragazze di Jimenez hanno fatto bottino pieno al termine di una gara strepitosa, in una straordinaria cornice di pubblico che ha costantemente incitato le proprie beniamine, C’era da salvare la terza serie nazionale. L’Isernia è caduta sotto i colpi di Marcone e capitan Casale, 15 punti a testa. A seguire la regista Mordecchi (8 segnature). Dall’altra parte Montillo si è fermata a 13. Le santateresine hanno sempre avuto in mano il pallino del gioco, tranne nel terzo set. Pubblico in piedi per il 25 punto ma l’Isernia annulla il match point. Si dovrà giocare sino al 30-28. Poi il Palabucalo esplode. Un lungo applauso accompagna la grande festa in campo, che finisce con le atlete sotto la curva. A due giornate dal termine il S. Teresa è quartultimo con 30 punti. L’Isernia tre lunghezze sotto. Rimangono da giocare le partite con Cerignola in trasferta e Torres Napoli in casa. La prima è quella che sulla carta appare la più complicata considerato che le pugliesi sono quintultime con 32 punti. Le campane non hanno invece più nulla da chiere al campionato. La salvezza per la Finchiara è vicina, anche per la matematica.