S. Teresa Volley, mercato col botto: Lestini e Surace alla corte di Jimenez

S. TERESA. Altro colpo in entrata per l’ambiziosa compagine del Santa Teresa Volley, che continua a definire il roster per la nuova stagione sportiva. Si tratta della palleggiatrice Rebecca Surace, classe 97’, considerata da molti una giovane di talento, che alla corte di mister Antonio Jimenez potrebbe spiccare ancora di più il volo. In attesa del completamento del reparto palleggiatrici, si tratta di un acquisto azzeccato, in quanto è una ragazza non nuova della categoria che potrebbe dare un apporto importante per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla società. Nonostante la giovane età, il nuovo acquisto calabrese ha un curriculum di tutto rispetto: dal 2003 al 2007 fa le giovanili nella Medinex RC; dal 2007 al 2012 si trasferisce all’Elio Sozzi, in cui disputerà le giovanili, la prima divisione e la serie C; nel 2012/2013 serie D con la Futura Volley Rc; nel 2013-2014 serie B2 con il Cav Gallico Rc; nel 2014-2015 B1 con il Tremestieri Etneo fino al 15 Gennaio, quando poi si trasferisce alla Pallavolo Sicilia, disputando il campionato di B2; nel 2015-2016 serie B2 con il Cuore Rc; nel 2016-2017 serie C con il Cav Gallico Rc e nel 2017-2018 serie B1 con la Planet Strano Pedara. "Ringrazio presidente e tecnico del Santa Teresa Volley – ha detto Rebecca

Rebecca Surace

Surace - per avermi chiamata a far parte del nuovo progetto societario del prossimo anno sportivo. Mi impegnerò al massimo in questo nuovo percorso di crescita mettendomi a disposizione della squadra e cercando di ricambiare al meglio la fiducia dimostratami fin dal primo contatto. Saluto i calorosi tifosi del PalaBucalo, a presto...e forza Santa Teresa!". Che il Santa Teresa Volley sogni e pensi in grande era già nell’aria, ma un inizio col botto fa auspicare già scintille per il prossimo campionato di B1. Infatti il primo colpo della nuova compagine guidata da mister Antonio Jimenez era stato ufficializzato nei giorni scorsi. Si tratta di Monica Lestini, un acquisto da Serie A e un’atleta contesa da moltissimi club anche di categoria superiore. Lo scorso anno, anche se ha deciso di affrontare il campionato di B2 di gran lunga inferiore rispetto alle sue qualità tecniche, si è ampiamente distinta in tutti i fondamentali, rappresentando una spina nel fianco per la difesa e per i muri avversari. Nata a Penne nel 1994, Monica Lestini cresce pallavolisticamente parlando nel Volley Pescara, dove rimane fino ai 15 anni quando parte per Roma e approda al Volleyrò Casal De Pazzi, compagine presso la quale rimane fino ai 18 anni, ottenendo un terzo posto alle finali nazionali under 16 e un premio di migliore attaccante d’Italia. Dal 2009 al 2012 viene anche selezionata nella nazionale prejuniores, ottenendo una medaglia d’argento agli europei di Ankara del 2011 e una partecipazione ai mondiali. In seguito ad un infortunio al ginocchio, riprende alla grande la sua carriera, approdando nella massima serie con il Volley Pesaro nel 2012/2013. Nel 2013-2014 gioca a Sala Consilina in A2, dove figura tra le migliori 5 marcatrici del campionato. Nel 2014 torna nella massima serie nazionale ad Urbino, compagine presso la quale disputa tutta la stagione da titolare. I due anni successivi decide di darsi al beach volley, ottenendo anche qui dei risultati strepitosi: due scudetti, una coppa Italia, diversi ori nelle tappe del circuito italiano e qualificazioni a tornei internazionali di World Tour e Cev, divenendo anche vice campionessa italiana nel 2015. Nel 2016 approda a Palmi in A2, sfiorando i play off, e nel 2017 in B2 al Messina Volley. Un curriculum di tutto rispetto che fa già capire il valore di questa atleta che sicuramente contribuirà al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’ambiziosa società santareresina. “Sono molto contenta – ha dichiarato la giocatrice - di aver sposato questo progetto, ho grande voglia di vincere, sogno una promozione nella mia carriera e desidero fortemente che quest’anno accada con la maglia del Santa Teresa. Lavoreremo con il mister Jimenez per creare un clima di fiducia reciproca che ci permetterà di esprimerci al meglio. Non vedo l’ora di iniziare”.