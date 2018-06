Amando S. Teresa, il primo colpo di mercato è la conferma di capitan Rania

S. TERESA DI RIVA. Ricomincia da una grande conferma il mercato dell'Amando Volley. La società santateresina ha raggiunto l'accordo con Valentina Rania per la stagione agonistica 2018-19, per proseguire insieme quel cammino iniziato a settembre dell'anno scorso. Dopo aver annunciato la settimana scorsa il nuovo tecnico Piero Camiolo, seguendo le indicazioni di quest'ultimo, la dirigenza ha mosso i primi passi alla ricerca di giocatrici per il roster della prossima stagione. Ed il primo step è stato compiuto con l'ingaggio della forte schiacciatrice di Riva del Garda. Il curriculum della Rania parla da solo: inizia nel 2006 a Santa Croce sull'Arno in B1 , per poi disputare nel 2007/08 la serie A2 sempre in Toscana. Successivamente altri due anni in A2 a Piacenza, e dopo una stagione a Fontanellato, ancora tre anni in A2 con il Parma, quindi Scandicci, prima di arrivare al punto più alto della sua carriera in A1 con la Yamamay Busto Arsizio, nel 2014/15 con annessa final four di Champion League a Baku. Negli anni successivi esperienze in B1 a Castellanza e Santa Teresa di Riva, prima dell'approdo l'anno scorso proprio in casa Amando. Un palmares di tutto rispetto per una giocatrice che si è fatta apprezzare oltre che per le doti tecniche, soprattutto per quelle caratteriali. Anche per questo la società ha deciso di continuare a puntare su di Lei per il settore giovanile, vero fiore all’occhiello e vanto per tutti i dirigenti. Raggiunta al telefono gli chiediamo subito perché ha scelto nuovamente di proseguire con l’Amando e senza indugiare ha prontamente risposto: "E' inutile che io risponda a questa domanda perché per me questa è la mia famiglia, la mia casa, il mio cuore. Le motivazioni sono sempre le stesse e forse sarò diventata noiosa anche a ripeterle. La gente che legge i miei saluti quando me ne vado e le mie parole quando arrivo sarà anche stufa -chiosa sorridendo-. Ho accettato di giocare un altro anno e ho deciso di farlo solo da voi perché altrimenti avrei deciso di smettere definitivamente, ma come ho detto a tutti mi avete fregato o forse mi avete stregato. Volevo continuare il progetto con il settore giovanile e sono contenta di poterci essere anche quest’anno. Sono convinta – conclude - che la società stia pensando di allestire una squadra competitiva, una squadra che si spera in questo campionato possa dire la sua. Quindi ci vediamo presto, non vedo l’ora di riabbracciarvi tutti. Anche happy e hope ( i suoi cani, ndc) non vedono l’ora di tornare al mare".