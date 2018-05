L'Amando S. Teresa riparte dall' head coach Pietro Camiolo

S. TERESA. L'amando Volley Santa Teresa di Riva ufficializza l'ingaggio dell'allenatore Pietro Camiolo come head coach (capo allenatore) per il prossimo campionato Fipav di Serie B2 Femminile. Nato a Messina 55 anni fa, Camiolo vanta una carriera ultraventennale sui campi di pallavolo. Nei primi anni di attività, dovendo far conciliare gli impegni sportivi con quelli lavorativi, ha allenato esclusivamente squadre laziali, con particolare attenzione anche ai settori giovanili. Di rilievo lo scudetto U17 vinto alla guida del Casal De Pazzi nella stagione agonistica 2002-2003. Il suo primo approdo in un campionato nazionale si ha nel 2003-2004 con la promozione ottenuta alla guida del Asp Civitavecchia. Da allora quasi tutte presenze fra serie B1 e serie B2. Negli ultimissimi anni lo abbiamo visto protagonista dapprima nel Volley Friends Roma in serie B1, (2013-2016), e successivamente, nel 2016-2017 con il San Giustino Volley (Pg) sempre in B1. L'anno scorso ultima esperienza come allenatore sulla panchina del Volley Cave (Rm) in serie B2.La Società ha puntato forte su un allenatore esperto e di categoria, capace di valorizzare anche giovani atlete, tenuto conto che l'Amando Volley intende favorire l'interazione fra il settore giovanile, un vero fiore all'occhiello, e la prima squadra.Il nuovo allenatore ha voluto esternare al telefono il suo pensiero, in attesa di farsi conoscere personalmente da addetti ai lavori e tifosi: "Sono lusingato della scelta operata dalla società nei miei confronti. Sono stato subito convinto - continua - perché qui vengono portati avanti dei principi che vanno di pari passo con il mio modo di intendere la Pallavolo, basata su professionalità, regole e ruoli. Di comune accordo con i dirigenti individueremo staff e atlete che possano al meglio sposare il nostro progetto. Non vedo l'ora di cominciare".Doverosa una menzione finale a mister Nino Gagliardi. La società e l'allenatore hanno fatto scelte diverse e hanno deciso di non proseguire il rapporto di collaborazione per la prossima stagione. I dirigenti con in testa il presidente Lama, lo ringraziano per i 5 mesi intensi di professionalità e passione vissuti insieme, augurandogli i migliori successi per il futuro.