La capolista Palmi s'inchina all'Amando S. Teresa: campionato riaperto

S. TERESA. S. Teresa espugna Palmi e riapre il campionato di B2 femminile di volley. La capolista si è inchinata al cospetto di una squadra straordinaria, l’Amando S. Teresa, supportata dagli Eagles, che hanno fatto sentire a casa le proprie beniamine, esaltando un gioco di per se bello e concreto. Erano quasi 200 sugli spalti del pala Surace a tifare dal primo all’ultimo istante. Villa Zuccaro Farmacia Schultze S. Teresa cede il primo set. Poi è un crescendo. La gara non è facile, la compagine jonica c’è. E scompagina la vetta della graduatoria. Risucchia il Palmi, 40 punti, in un vortice di sei squadre in lotta per quel posto che regala la promozione diretta. Alle spalle della capolista vi sono Lamezia e Cerignola ad una lunghezza. Ed appena un punto sotto, a quota 38, Kondor Catania e S. Teresa. E sabato prossimo le etnee saranno ospiti al Palabucalo. A quota 37, infine, il Modica. Un finale avvincente, insomma. A Palmi il tecnico Gagliardi ha schierato la formazione tipo con Bertiglia in diagonale con Caruso; Rania ed Escher di banda, Cassone e Diomede dal centro,Cosentino libero. Risponde D'Aquino Ilaria Speranza e Tortora in P4, Mercieca e Salamida centrali, Sara Speranza opposta, Ambrogio in regia con Carrozza libero.

LA CRONACA

Il match inizia con un allungo locale (4-1). Santa Teresa si porta sul 9 pari con Benny Bertiglia in battuta e mette la testa avanti sul 10-12. Reagisce Palmi e sul 18-15 Gagliardi chiama a raccolta le sue giocatrici. Le messinesi si avvicinano sul 22-21 ma lo strappo calabrese e' decisivo e vale il 25-22. Nel secondo parziale viene fuori l'orgoglio delle santateresine sospinte dai propri aficionados che creano il clima Palabucalo. Al servizio si forza, il muro cresce e tutto diventa più difficile per Ilaria Speranza e compagne. Sempre avanti prima sul 6-9, poi sul 14-19 per chiudere sul 22-25. Nel terzo parziale D'Aquino sposta Tortora in P2 avvicendandola con Ilaria Speranza nel tentativo di disorientare il muro avversario. La mossa sembra dare i suoi frutti sino al 14-9. Siamo allo snodo decisivo della gara. Viene fuori la fame di vittoria e lo spirito di rivalsa che Gagliardi ha inciso sulla pelle delle proprie atlete che cambiano marcia al set ed alla partita. Sul 15-17 il tecnico locale ricorre al time out. Ma e' un crescendo Villa Zuccaro Farmacia Schultze con una serie di muri a ripetizione che valgono il 20-25 ed il sorpasso nel conteggio set, 1 a 2. Il quarto ed ultimo parziale è entusiasmante. Si inizia punto a punto. Avanti Palmi sul 12-9, time S. Teresa. Un break di 4-0 siciliano che grazie ad un ace di una scatenata Martina Escher accende la freccia sul 12-13.. Un murone di Valentina Rania scrive il 15-16. Contro break Ekuba e si arriva sul 18-16. Ancora Martina Escher porta avanti il suo team sul 19-20. Si susseguono i time out tecnic da ambo le parti sul 19-20 ( locale ) e sul 21-22 (ospite). Benny Bertiglia suona la carica con l'ennesimo muro che vale il 21-23. Chiude, forse non a caso, una doppietta di Valentina Rania che "smesha" il 25-23 ed il tre ad uno finale. Proprio lei il capitano è il simbolo della metamorfosi di questa squadra che ha avuto un inizio in sordina e che adesso con la terza vittoria consecutiva sembra poter affrontare senza timore qualsiasi avversario. La crescita della Rania ha coinciso con la crescita di tutto il team. Quello che qualche settimana fa sembrava un campionato chiuso si apre ad un finale trilling.

EKUBA FUTURA PALMI - VILLA ZUCCARO FARMACIA SCHULTZE S. TERESA 1-3 (25-22, 22-25, 20-25, 23-25 )

EKUBA PALMI: Tortora 12, Salamida 12, Speranza Sara 16, Ambrogio 1, Speranza Ilaria 18, Mercieca 8, Carrozza, Angiletta A., Angiletta C., Marcello, Mangano, Spataro. ALL : D'Aquino

VILLA ZUCCARO FARMACIA SCHULTZE S. TERESA: Rania 13, Caruso 5, Diomede 15, Escher 20, Cassone 10, Bertiglia 19, Cosentino (L), Sozzi, Richiusa, Rapisarda, Grillo. ALL : Gagliardi

ARBITRO: Braile da Cosenza SECONDO : Cupello da Cosenza