S. Teresa, contro la Pallavolo Sicilia Catania necessario vincere per sperare

S. TERESA. Ultimo turno in casa della regular season per la Villa Zuccaro - Farmacia Schutze S. Teresa, in questo avvincente campionato di serie B2 femminile Girone I. Domani, sabato 28 aprile alle 18, le aquile biancazzurre scenderanno in campo al Palabucalo contro le "ragazzine terribili" della Pallavolo Sicilia Catania, che sebbene retrocesse, venderanno cara la pelle. Classifica parzialmente bugiarda per la compagine Etnea, penalizzata da un inizio di campionato disastroso con una sola vittoria nelle prime dieci giornate (contro il fanalino di coda Torretta). Nella gara dell'andata, alla 11^ giornata, il più quotato sestetto santateresino venne sconfitto amaramente al Palaspedini. Dopo quella partita il roster di mister Visalli ha cominciato a carburare, trovando affiatamento e convinzione nei propri mezzi, e nell'ultimo periodo è sicuramente una delle squadre più in forma con 4 vittorie nelle ultime 5 partite. Mister Nino Gagliardi non sta tralasciando nulla negli allenamenti settimanali, provando alternative alle solite titolari. Cercherà, altresì di recuperare qualcuna delle atlete che sono mancate nell'ultima partita a Crotone . Il presidente Andrea Lama, in sala stampa è lapidario: "Stiamo affrontando l'ultima parte della stagione con qualche difficoltà per via di vari infortuni, ma contro il Catania abbiamo un solo risultato a disposizione per continuare a sperare nei play off: vincere”.