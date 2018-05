Savam Letojanni, riconfermato il tecnico Fernando Centonze

LETOJANNI. Adesso è ufficiale. Dopo varie riunioni, intercorse tra la dirigenza della Savam costruzioni Volley Letojanni e lo staff tecnico, nelle scorse ore è giunta la notizia che era nell’aria da diverso tempo. Fernando Centonze è stato confermato infatti anche per la stagione 2018-2019 sulla panchina della squadra letojannese, che ha guidato già per tre anni consecutivi, ottenendo risultati lusinghieri sia nel primo campionato di serie B2 che nei successivi tornei di B. Tre anni di successi, insomma, che la società jonica vuole che continuino anche per la prossima stagione, visto che Centonze ha dimostrato qualità importanti, soprattutto nella gestione delle risorse a sua disposizione, raggiungendo il secondo posto il primo anno, i play-off per il salto di categoria in A2 il secondo e la terza posizione nel campionato appena trascorso. Ciò, dopo che nei primi mesi il sestetto letojannese era stato affidato a Flavio Ferrara, poi esonerato per far posto appunto a Centonze. Da gennaio in poi la guida tecnica era stata infatti assegnata a quest’ultimo che conosceva ormai alla perfezione dirigenti e giocatori con i quali, domani sera, cenerà in uno dei ristoranti del centro per concludere un’annata di tutto rispetto. Il giorno dopo, invece, la stessa società si getterà già a capofitto sul mercato per cercare di portare in riva allo Jonio atleti che possano dare continuità al progetto iniziato ormai da quattro anni e che lo stesso sodalizio sportivo ha intenzione di portare ancora avanti. Si lavorerà in sintesi su nuovi acquisti che potranno rinforzare lo scacchiere base che Centonze ha allenato nel corso degli ultimi mesi.