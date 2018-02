Le ragazze del Mondo Volley fanno loro il derby contro il Peloro Volley

Terza vittoria consecutiva per le ragazze del Mondo Volley. Le ragazze del tecnico Massimiliano Triolo si sono aggiudicate con un perentorio 3 a 0 la posta in palio contro il Peloro Volley, confermando quel cambio del livello di marcia già mostrato nelle precedenti uscite.



Grazie a questo successo il team femminile peloritano si ritrova in terza posizione, a quattro lunghezze dalla capolista Cus Unime A. Va sottolineato, oltre ai risultati sicuramente importanti sotto il profilo psicologico, sono i costanti miglioramenti fatti sia nell’organizzazione del gioco che nell’approccio mentale alla contesa.



Tornando alla gara con il Peloro la partenza in salita del set iniziale (sotto 4 a 0) non ha inficiato le sicurezze del gruppo di mister Triolo che ha iniziato a dare profondità al gioco portandosi ben presto in vantaggio (5-6). Sorpasso che ha rappresentato l’ideale punto di partenza per la fuga del Mondo Volley che toccava un margine costante di sei-sette lunghezze (14-20) mantenuto inalterato sino alla chiusura della frazione (17-25).



Il secondo set è stato il più combattuto dell’intera partita, segnando lo spartiacque decisivo ai fini del successo. Dopo una fase nel segno del cambio palla erano le padrone di casa del tecnico Davide Aloisio ad operare il primo allungo portandosi sul 14 a 9. Lanzafame e socie replicavano con un break di sei punti consecutivi che le proiettava avanti (14-15). Equilibrio ed emozioni in serie proseguivano sino alle fasi finali del set che premiavano la tenacia del Mondo Volley (24-26).



Nel terzo decisivo parziale di gara la formazione ospite assumeva in mano il pallino del gioco sin dalle battute iniziali allungando sul +5 (6-11). Preludio al nuovo strappo che vedeva il vantaggio toccare la doppia cifra (7-17), dando il via allo scorrere dei titoli di coda di un match dove la voglia di vincere delle ragazze care al presidente Billè ha fatto la differenza.