PEr la Messina Volley è tempo di derby contro Catania, avversario ostico

Le ragazze del Messina Volley cercano di riscatttare la sconfitta subita a Palmi la scorsa settimana e lo faranno tra le mura amiche del "PalaRescifina" contro il Volley Catania, comapagine ostica sulla carta che occupa il quinto posto ion classifica proprio in condominio con le peloritane.

Le atlete di coach Cacopardo si presentano cariche e determinate anche se ancora con Emma Carnazza ferma per infortunio di contro, le rossoblù, provengono dalla vittoria casalinga contro Bari per 3-0.



Proprio del derby parla la forte schiacciatrice del Messina Volley Marcela Nielsen che afferma: "La gara è lo specchio della settimana di allenamenti e, dopo queste due sconfitte, ci dobbiamo prendere le nostre responsabilità e pensare a ciò che si può cambiare. Ogni squadra di questo girone è allestita per fare bene ed anche noi lo siamo, perciò dobbiamo credere nelle nostre potenzialità. Catania è un avversario ostico, dove ci sono persone esperte come Tomaselli, Marino e Buiatti, una palleggiatrice molto alta e con buona velocità. Due centrali che conoscono bene la categoria, ossia Morfino e Bilardi e il libero Foscari che ha giocato in categorie superiori. Abbiamo la fortuna di giocare nel nostro fortino, ma in questo momento abbiamo bisogno del nostro caloroso pubblico”.