Le ragazze del Team Volley Messina consolidano il primato

Nono conoscono sotacoli le ragazze del Team Volley Messina. La compagine peloritana batte Misterbianco e ottiene la quindicesima vittoria che gli permette di consolidare il primato in vista dei playoff. Adesso spazio alla final four di coppa Sicilia e poi ultimi due impegni di campionato che serviranno a determinare i piazzamenti playoff.

Contro Misterbianco, penultima in classifica, il rischio di rilassarsi era alto, ma Messina è scesa in campo con la giusta concentrazione e determinazione. Grande segnale di maturità da parte delle giallorosse che hanno tenuto la gara in pugno conducendo per tutti i tre parziali con ampio margine.

La concomitante sconfitta della Saracena contro il Giarre allonta la formazione di Brolo e, in vista degli altri scontri diretti che vedranno protagoniste le avversarie del Team Volley, l'obiettivo sembra essere sempre più vicino, ma né lo staff tecnico né le ragazze intendono mollare di un centimetro.

ecco quanto dichiarato dal mister peloritano Fazio al termine della gara: "Giocare con l'obbligo di vincere non è mai facile, ma ci fa piacere trovarci in questa condizione. Devo fare i complimenti alle ragazze per come hanno interpretato la gara e per l'attenzione messa in campo. Adesso ci concentriamo sulla final four di coppa Sicilia. Saremo quattro formazioni a sfidarci e noi vogliamo dire la nostra. Lavoreremo per arrivarci al meglio con l'orgoglio di esserci. Subito dopo penseremo alle ultime due gare di campionato che serviranno a determinare i piazzamenti playoff".