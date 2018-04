I ragazzi del Mondo Volley fanno loro l derby con il Milazzo

Il Mondo Volley Messina batte 3 a 1 il Milazzo, conserva la quinta piazza in classifica e porta a dodici le vittorie complessive nel girone A del campionato di serie C maschile. Grazie a questo risultato i ragazzi di mister Tricomi restano in corsa anche per il quarto posto, obiettivo considerato importante.



Condotta di gara in scioltezza da parte di capitan Attinà e compagni che hanno tenuto in mano il pallino del gioco, non concedendo grossi margini di recupero alla combattiva e giovane formazione mamertina. Primo quarto di gara senza storia con i peloritani che infliggono ai tirrenici un parziale di 25 -12. Più combattuto il secondo set, caratterizzato da continui strappi con Milazzo che fa suo il parziale (26-24) grazie ad un break di quattro punti consecutivi.



Terzo e quarto set hanno visto il sestetto ospite mettere la testa avanti dalla partenza per poi andare ad allargare la forbice con una progressione costante che porterà al 13-25 e 14-25 conclusivi. In entrambi i set sono stati operati dall’allenatore peloritano diversi innesti (positivo l’ingresso del palleggiatore Alberto Capillo) e spostamenti di posizioni: soluzioni provate anche in vista delle successive gare di campionato.



Al termine della gara, confortanti i segnali positivi dagli atleti in campo che hanno tutti dato un contributo di sostanza per la vittoria, con una prestazione di ordine tattico ma anche predisposizione al sacrificio nell’interesse del collettivo. Uno spirito di squadra che emerge sempre più come il motore trainante del Mondo Volley Messina.