Il Mondo Messina Volley raggiunge il quarto posto facendo suo il derby

I ragazzi del Mondo Volley, nonostante i problemi di infermeria, non conoscono ostacoli e fanno loro il derby andato di scena al PalaJuvara che gli ha visti opposti al Mondo Giovane (3-0 il finale di gara). Un risultato utile per la compagine allenata da mister Tricomi che sale al quarto posto in classifica.

Incontro spigoloso come tutti i derby, ben interpretato dal Mondo Volley che ha mantenuto un livello costante di concentrazione tale da permettergli di chiudere l’incontro in tre set. Il Mondo Giovane ha messo in campo determinazione e impegno riuscendo in determinati frangenti a creare delle difficoltà all’avversario.

Come nella fase iniziale del primo set quando riesce a mettere la testa avanti (6 a 8) poi un parziale di tre punti di Cupitò vale il sorpasso del Mondo Volley (9-8). Ma, complice qualche errore di troppo, il game continua a scorrere in un apparente equilibrio sino a metà percorso (16-16) poi il cambio di ritmo di Attinà e compagni prende forma: due attacchi vincenti di marca locale, un ace di Cupitò, un muro del capitano giallorosso sono alla base del break di 5 a 0 (21-16) che spiana la strada verso la conquista del set. La formazione di mister Tricomi difende con ordine in mezzo al campo (bene il giovane Billè) e si propone in attacco con giocate precise ben costruite da Grimaldi. Le distanze rimangono invariate sino al definitivo 25-20 che vale la conquista del primo set.

Nelle prime battute del secondo set si viaggia sul filo dell’equilibrio(4-4) poi il Mondo Volley va aumentando i giri del motore e mette un margine di tre punti tra se e l’avversario con le giocate di Michele Billé e il solito Francesco D'Andrea (8-5). Preludio all’accelerazione dei giallorossi che arriva puntuale poco dopo allargando la forbice sul +7 del 13-6. Inerzia del match saldamente in mano ai padroni di casa che non hanno particolari problemi nel mantenere costante il vantaggio acquisito e incrementarlo con un lungo linea vincente di Luca Cupitò per il 20 a 12 che spinge il tecnico ospite Pagano a chiamare il secondo timeout discrezionale. La fase conclusiva del set non riserva sorprese e il primo tempo di Michele D'Andrea (23-16) avvicina sempre più il traguardo. Sul 24-18 esordio assoluto in serie C di Roberto Germanà, 2004 di talento del sodalizio cittadino già nel giro della selezione territoriale che va in battuta. Subito dopo un colpo vincente di Michele Billè chiude la frazione (25-18).

Anche il terzo set nelle prime battute è equilibrato (3-3) poi il Mondo Volley Messina allunga 10 a 5, sospinto dalla grinta del capitano (autore di una ottima prestazione) e sfruttando al meglio un prolifico turno in battuta di Michele Billé. Un ace di Attinà consegna il 12 a 6 che sembra spianare la strada per la conquista del set, ma sul più bello un black out mentale giallorosso riporta sotto il Mg. Romeo e compagni arrivano a un passo dall'aggancio (14-13) poi il capitano del Mondo Volley scuote i suoi e la squadra riprende ad esprimersi come fatto nei set precedenti, riportandosi a distanza di sicurezza (19-13). Francesco D'Andrea gioca con le mani alte del muro per il 21-14 che di fatto vale come l'ipoteca finale sulla vittoria. Sul 24-20 si ripete il cambio operato nel parziale precedente con Germanà di nuovo in campo. Ultimo atto prima dell’urlo di gioia dei tifosi per la vittoria che peraltro proietta la compagine cara al presidente Luigi Billè al quarto posto.