L'Ossidiana batte la Brizz Nuoto e sale al secondo posto

L’Ossidiana, grazie all'affermazione interna contro la Brizz Nuoto, sale al secondo posto nel campionato di serie C di pallanuoto maschile. Decisiva, a tal proposito, la sconfitta della Collage Waterpolo contro la Rari Nantes Palermo ‘89.

Per la cronaca, dopo l’1-1 iniziale, i gol di Cristiano Sarno, autore di una doppietta, e Giuseppe Lanfranchi valgono il +2 (4-2) della prima pausa. Nel successivo parziale, ancora loro due forniscono un prezioso apporto alla causa. Il divario cresce anche nel terzo periodo, quando una spettacolare rete di Giuseppe Runza lo amplia a +5 (9-4). Negli ultimi minuti, da registrare una realizzazione per parte e, soprattutto, il quinto brindisi di fila della compagine dello Stretto, attesa sabato pomeriggio dalla gara in trasferta contro la Guinnes Catania, rivale temibile che all’andata ha fatto lo sgambetto, alla “Cappuccini”, a Vinci e compagni.

Per quanto concerne le compagini giovanili, l’Under 17 ha suonato la “nona”; tante sono, infatti, le vittorie ottenute in altrettanti incontri disputati. Questa volta nulla ha potuto la Polisportiva Messina, superata 14-3. In graduatoria, l’Ossidiana precede di 8 punti la Brizz Nuoto e di 9 Torre del Grifo. Sconfitta, invece, in casa l’Under 13 da Torre del Grifo per 10-8, al termine di un match combattuto e dall’esito incerto fino alla sirena.