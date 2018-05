L'Ossidiana chiude al terzo posto il campionato

10 vittorie e 4 sconfitte. E' questo il bottino con cui l'Ossidiana Messina chiude il proprio campionato pallanuotistico di serie C. I ragazzi di mister Germanà chiudono così il campionato al terzo posto registrando alla "Cappuccini", nell'ultimo match, la sconfitta contro la Waterpolo Palermo con il punteggio di 5-7.

Per la cronaca del match, dopo un brillante primo tempo, chiuso in vantaggio di due reti (3-1) grazie ai centri di Emanuele D’Anzi, Salvatore Castorina e Marco Lo Prete, i peloritani commettono numerosi errori, subendo il ritorno degli ospiti, che ribaltano con un doppio 0-2 la situazione (3-5). Nel finale, i gol di Giuseppe Rinaldi ed ancora Castorina non bastano a mutare l’epilogo del confronto.

A fine gara ecco quanto dichiarato da mister Germanà: "In avvio abbiamo giocato bene, poi sono state troppe le ingenuità ed è terminata, così, la stagione con un piazzamento che poteva essere migliore, ma che evidentemente rispecchia i valori del torneo. Faccio i complimenti, a nome dell’Ossidiana, alla Rari Nantes Palermo ‘89 per la vittoria e le auguro di imporsi nello spareggio per conquistare la promozione. Noi ripartiremo dal risultato ottenuto per programmare la prossima annata e nel contempo - conclude Germanà - ci concentreremo sugli imminenti importanti impegni delle formazioni del vivaio”.

Per quanto concerne il settore giovanile, poker di gare nel weekend. Sabato l’Under 15 ospiterà (ore 17) la Rari Nantes Palermo ‘89 nel girone “Elite” della categoria. Domenica a Palermo l’Under 17 sfiderà, invece, nei playoff regionali Polisportiva Acese (ore 11.30) e Cus Palermo (ore 16.45). Nella stessa mattinata (ore 11), l’Under 13 affronterà in trasferta la “corazzata” Nuoto Catania.