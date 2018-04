L'Ossidiana prosegue il periodo positivo. Battuta la Guiness Catania

Si fa sempre più entusiasmante la rincorsa al vertice dell’Ossidiana Messina nel campionato di serie C di pallanuoto maschile. Anche nella quarta giornata è vittoria per i ragazzi di mister Germana che, a Catania, fanno loro l’intera posta in palio contro la Guiness, battuta con il punteggio di 6-5. Decima affermazione in altrettanti match disputati, invece, per l’Under 17, che, nell’ultimo turno della regular season, ha superato in trasferta la Brizz Nuoto per 12-4.



Dopo l’avvio favorevole agli etnei (2-0), gli ospiti hanno brillantemente ribaltato la situazione grazie alla tripletta di Salvatore Castorina, la doppietta di Yashveer Parmessur ed il gol di Cristiano Sarno, conquistando, così, un prezioso successo, che riscatta anche la sconfitta rimediata all’andata. “I ragazzi sono stati bravi nella gestione della gara – dichiara soddisfatto il tecnico Nicola Germanà - tranne che per qualche errore commesso all’inizio, impeccabile la tenuta in difesa ed abbastanza efficace l’attacco. Complimenti, comunque, agli avversari, che hanno espresso una buona qualità di gioco”.



Sabato è scontro al vertice con la capolista Rari Nantes Palermo ‘89, distante tre lunghezze in classifica. La sfida si disputerà, con inizio alle ore 16.30, nella piscina scoperta dell’impianto natatorio “Cappuccini”.



Per quanto concerne le formazioni giovanili da sottolineare la decima affermazione in altrettanti match disputati per l’Under 17, che, nell’ultimo turno della regular season, si è imposta in trasferta sulla Brizz Nuoto per 12-4. Sono andati a bersaglio ad Aci Castello: Sarno 4, Marco Lo Prete 3, Pietro Denaro 2, D’Anzi 2 e Valerio Terranova. Di Bella e compagni parteciperanno, assieme ad altre cinque compagini, alle finali regionali.



Domenica riprenderà, intanto, il girone “Elite” dell’Under 15, che proporrà il confronto Ossidiana-Nuoto Catania (ore 11.15), mentre nel pomeriggio gli Under 11 saranno impegnati a Siracusa contro i coetanei di Orizzonte e Nuoto Catania.