Per l'Ossidiana è sconfitta contro la Rari Nantes Palermo

La Capolista Rari Nantes Palermo ‘89, ferma, sul più bello, la corsa al primato dell Ossidiana Messina. Dopo sei affermazioni di fila, la squadra dello Stretto, priva dello squalificato Giuseppe Runza, ha perso, infatti, lo scontro diretto con la capolista che si è imposta di misura (7-8) alla "Cappuccini". Un passo falso che ha azzerato le possibilità dei peloritani di conquistare il primato, imprescindibile per poi giocarsi lo spareggio-promozione.

Per la cronaca del match, dopo il primo parziale chiuso in parità (1-1) con il gol iniziale di Salvatore Castorina, i padroni di casa allungano sul 3-1 grazie alla rete di Pietro Denaro ed al penalty di Giuseppe Lanfranchi. Il vantaggio rimane immutato con il 4-2 di Giuseppe Rinaldi ed il palo colpito, sempre su rigore, dagli ospiti, che dimezzano, però, le distanze all’intervallo lungo (4-3).



Nel terzo periodo, dopo l’intervallo lungo e il rientro in acqua, ecco arrivare il sorpasso della Rari Nantes (4-5) che porta le firme di Russo e Guarresi. La compagine peloritana non ci sta e grazie ai centri di Marco Lo Prete e Cristiano Sarno ribaltano la situazione (6-5). Negli ultimi palpitanti minuti, le tre marcature consecutive di Calò (2) e Calabrese, a segno con un tiro “sporcato” da una doppia fortuita deviazione, fanno esultare la formazione ospite allenata da Paolo Russo.



“Purtroppo non siamo riusciti ad assicurarci questo fondamentale successo – dichiara rammaricato il tecnico messinese Nicola Germanà – abbiamo commesso diversi evitabili errori, soprattutto in attacco. Evidentemente Il dover vincere almeno con due reti di scarto ha influito sulla prova dei ragazzi dal punto di vista mentale proprio nei momenti topici del match. Molti giocatori sono giovanissimi e, al di là dell’obiettivo mancato, avranno maturato, a fine stagione, un’importante esperienza per il loro futuro agonistico e per quello del club”.



Sabato pomeriggio l’Ossidiana renderà visita, infine, all’Erea Ragusa; la partita sarà valida per la sesta giornata di ritorno del torneo regionale.