I ragazzi del Mondo Volley battono Terrasini e salgono al quarto posto

Vittoria e quarto posto in classifica per il Mondo Volley Messina. Non poteva chiedere di più la squadra di mister Tricomi dalla trasferta di Terrasini, valida per la 18esima giornata, contro i padroni di casa della Pallavolo Terrasini battuti 3 a 1.

Primo set condotto dal Mondo Volley sin dalle fasi iniziali, abile poi nel rintuzzare il rientro del Terrasini. Un copione che cambia nel secondo con i giallorossi spesso costretti a inseguire ma con orgoglio rimontano e annullano agli avversari quattro palle per chiudere il set (20-24): ci pensa il capitano Massimiliano Attinà a mettere a terra l’attacco che vale la parità a 24. Inizia una lunga ed emozionante sequenza ai vantaggi che premia i ragazzi del presidente Luigi Billè (28-30).

L’andamento a strappi prosegue nella frazione successiva con le due squadre che rimangono a contatto sino alla volata finale che stavolta è favorevole al team di mister Mirto. Riordinate le idee il Mondo Volley riprende in mano l’inerzia dando vita a un quarto e ultimo set che lo vede condurre in avvio di tre-quattro lunghezze (2-5, 6-10), incrementarle sul +6 (18-24).

“Sono veramente contento non soltanto della vittoria ma per la prestazione –commenta al termine del match l’allenatore Peppe Tricomi-. La squadra si è espressa in termini di gioco esaltanti, con determinazione e compattezza tattica. Non era facile affrontare il Terrasini che ha dimostrato di meritare di stare nella parte alta della classifica. Abbiamo giocato di squadra, una prestazione corale perfetta. Ma quello che mi piace mettere in evidenza è lo spirito di unione del gruppo e l’attaccamento alla maglia da parte di ogni elemento”.