Per i ragazzi del Mondo Volley è sconfitta contro Lauria

Alla distanza hanno fatto la differenza l’esperienza e la voglia di non perdere punti in un momento cruciale della stagione da parte degli ospiti. Peloritani in partita per un set e mezzo poi, a fare la differenza, sono state le motivazioni con gli ospiti che non potevano perdere punti visto l'obbiettivo playoff.



Giallorossi che devono prendere spunto dalle note positive del primo set giocato sul cambio palla per oltre metà percorso. Il Lauria prova ad allungare in avvio ma i giallorossi rispondono colpo su colpo e con un break di 3 punti consecutivi mettono la testa avanti (10-9) e vi rimangono sino al 13-12 propiziato da un attacco di Billè non trattenuto dal libero palermitano. Poi qualche errore di precisione di Attinà e compagni e il cinismo in attacco di Lauria spostano lentamente l’ago della bilancia dalla parte della formazione ospite. I ragazzi di coach Piras costruiscono quel vantaggio di quattro-cinque lunghezze che, nonostante gli sforzi messinesi per ricucire, conserveranno sino al termine quando un attacco di D’Aniello lo chiude.



Il Mondo Volley non intende gettare la spugna e nella frazione successiva prova con le unghie e tanto cuore a restare agganciato all’avversario, riuscendovi in determinati frangenti. Due giocate offensive di D’Andrea e Alaimo valgono la parità a 11 ma è nella fase centrale che l’equilibrio si spezza. Lauria riesce a scavare il solco decisivo che gli permette di portarsi sul doppio vantaggio nel computo dei set.



Il terzo ha ben poco da raccontare con il sestetto palermitano che gioca sul velluto e Attinà e compagni con il morale sotto i tacchi che non riescono a trovare le forze mentali per provare a cambiare l’inerzia presa dal match. Finisce 12 a 25 per Lauria.



Da segnalare che sia nel secondo che nel terzo set mister Tricomi ha fatto dei cambi facendo entrare dalla panchina Luca Cupitò e Alberto Capillo che in regia ha fatto rifiatare Marco Grimaldi.