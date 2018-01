I ragazzi del Mondo Volley sconfitti dal Lauria

Inizio anno amaro per i ragazzi del Mondo Volley. A Palermo,. presso la palestra Dante Alighieri, la compagine di mister Tricomi è stata sconfitta dal Lauria con il punteggio di 3-1. . I giallorossi non sono riusciti a mettere agli avversari la giusta pressione che alla distanza sono riusciti a trovare opzioni di gioco in grado di mettere i peloritani ko.

Il primo set si mette in salita già dalle battute iniziali per il Mondo Volley che paga un approccio soft. La formazione di mister Tricomi stenta a carburare e si ritrova in svantaggio 6 a 1. Un ritardo che peserà ai fini dell’esito del set nonostante la ripresa messinese nella fase conclusiva del parziale.



Il secondo è di ben altro tenore complice la decisa reazione del Mondo Volley. La crescita di rendimento nella fase difensiva e una maggiore efficacia in fase di contrattacco permettono ad Attinà e compagni di acquisire nuove sicurezze, mettendo la testa avanti anche se con margini contenuti in un paio di lunghezze. Ai vantaggi è il Mondo Volley ad avere il colpo di coda per aggiudicarsi un set così vibrante.



Al cambio di campo Lauria prova ad accelerare in avvio di terzo set portandosi avanti di 4 punti. Qualche discutibile decisione arbitrale non aiuta i propositi di rimonta della formazione cara al presidente Billè che però lottando su ogni palla si riporta a - 2 (21-19). Nel finale un paio di errori messinesi e altrettanti punti messi a terra da D'Aniello permettono al team palermitano di incamerare il parziale.



Le energie, spese più sotto il profilo mentale che fisico per sostenere gli alti ritmi dei tre set precedenti, presentano il conto al Mondo Volley nell’ultimo, dove non riesce a opporre una valida resistenza a un avversario con il morale ben alto e che viaggia a pieni giri.



Il 25 a 14 finale è la logica conseguenza del calo fisiologico menzionato. Risultato a parte, la prestazione ha fornito diverse note positive dalle quali ripartire per affrontare nelle condizioni migliori il proseguo del torneo.