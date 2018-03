Per il ragazzi del Team Volley Messina è sconfitta contro Terrasini

Pronostici rispettati alla palestra "Juvara". I giovani ragazzi del Team Volley Messina perdono contro Terrasini, compagine quinta forza del campionato, ben guidata e con ottime individualità.

Nel primo set di gara il Terrasini mette in grandissima difficoltà Messina che non riesce ad entrare in partita troppo intimorita dalla forza d'urto degli avversari che, mettono in luce i limiti di esperienza del giovanissimo sestetto peloritano e che molto faticosamente cerca di rientrare in partita.

Nei successivi due set i giallorossi rispondono meglio alle indicazioni che vengono dalla panchina riuscendo a tenere meglio il campo anche se gli attacchi degli ospiti sono molto pesanti e la loro buona correlazione muro-difesa permette a Terrasini di costruire degli importanti break che diventano difficili da colmare per Messina.

Termina il match con gli ospiti che fanno loro l'intera posta in palio. Per i ragazzi di mister Cesareo un'altra dose di esperienza che permetterà di far crescere questo giovane gruppo su cui tanto punta la società Ecco quanto dichiarato dallo stesso mister giallorosso a fine gara:"Usciamo ovviamente non contenti per il risultato ma consapevoli della grande esperienza che stanno accumulando questi ragazzi che anche oggi hanno dimostrato di essere un gruppo unito e compatto soprattutto nei momenti di difficoltà".