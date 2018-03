Amando S. Teresa a Cerignola, è il quarto scontro diretto consecutivo

SANTA TERESA DI RIVA. Ennesimo ostacolo per la Villa Zuccaro Farmacia Schultze S. Teresa che va a far visita alla Pallavolo Cerignola. Lo start è previsto oggi, sabato, alle 18,30. Un altro esame per capitan Rania e compagne che misurerà il grado di crescita collettiva del team siciliano che nelle ultime settimane ha pigiato forte sull'acceleratore ma che ha bisogno di ulteriori conferme per sancire la definitiva consacrazione. Un percorso di crescita per la matricola "terribile" che è cominciato con l'avvento in panchina di Nino Gagliardi. Cerignola ha bisogno di vincere dopo la brusca frenata di Palermo e non può concedersi altre distrazioni. Santa Teresa dopo Modica, Palmi e Catania cerca di mietere l'ennesima vittima illustre. Le ultime prestazioni sono state molto convincenti anche se coach Gagliardi ancora non è soddisfatto e vede molti margini di crescita. Tutte disponibili le giocatrici a sua disposizione. L'obiettivo è quello di procedere gara dopo gara senza dare molto credito alla classifica. Una classifica che vede Palmi in testa con 43 punti a più due proprio sulla Villa Zuccaro Farmacia Schultze. A 40 Modica ed a 39 Cerignola e Lamezia. Il gruppone di testa si chiude con la Kondor che conta 38 lunghezze. Tutti ingredienti che fanno presagire un finale di torneo avvincente che si deciderà al fotofinish. Nel pre gara si concede ai taccuini la fortissima schiacciatrice Benny Bertiglia, pronta a sferrare l'attacco decisivo ed a lasciare la propria griffe in questo finale di campionato. La forza esplosiva e la grande grinta dell'atleta piemontese sono un certificato di garanzia per queste ultime sette partite "incontro difficile contro un avversario insidioso - ci dice la " Mitraglia " biancazzurra - sono una formazione rivisitata rispetto all'andata, ma noi siamo consapevoli delle nostre capacità. Stiamo lavorando per migliorare sempre di più e qualche frutto pian pianino lo stiamo cominciando a raccogliere, senza montarci la testa però... Sono sicura, conclude il P2, che manterremo la stessa grinta che abbiamo messo nelle ultime partite e poi accompagnate dai nostri meravigliosi Eagles avremo una marcia in più ". A tal proposito, segnaliamo i tifosi hanno organizzato un altro esodo in terra pugliese.