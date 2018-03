L'Amando S. Teresa ospita il Prisma Bari, bisogna vincere per restare in alto

SANTA TERESA DI RIVA. Ritorna tra le mura amiche la Villa Zuccaro Farmacia Schultze che oggi (sabato) alle ore 18 affronta il Prisma Asem Bari. Si tratta della prima di sei "finali" che separano capitan Rania e compagne dalla fine di questo incredibile torneo di B2. Cinque squadre chiuse nello spazio di due punti dal primo al terzo posto. In testa Modica e Palmi con le iblee che possono godere di un calendario favorevole rispetto alle calabresi. Un punto giù l'accoppiata Lamezia-Cerignola. A 41 chiude il gruppone d'avanguardia Santa Teresa che se vuole ambire a qualcosa di importante deve puntare a vincerle tutte. Reduci dalla sconfitta in terra pugliese, che lascia molto amaro in bocca per come è maturata, le aquile biancazzurre adesso devono ritrovare il ritmo da rullo compressore dimostrato contro Modica, Palmi e Catania. Il non perfetto stato di forma di qualche giocatrice ha influito parecchio nel risultato di Cerignola, ma Nino Gagliardi non è il tipo di allenatore che va ad accampare scuse ed ha ripreso gli allenamenti con la solita tenacia e dedizione al lavoro. Adesso non ci sono più ne' se e ne' ma, adesso bisogna puntare ad un solo obiettivo, vincere. Il tempo del cincischiare è scaduto. A cominciare dal match contro Bari, che sulla carta può sembrare facile ma che in realtà nasconde più di una insidia. A parlare alla vigilia del match è la centrale Federica Cassone, al secondo anno in riva allo jonio: "Arriviamo da una sconfitta su un campo particolare - esordisce - questa settimana abbiamo lavorato al meglio per mantenere alta la concentrazione e non perdere il ritmo. Continuiamo a credere in questo sogno e ce la metteremo tutta sino alla fine".