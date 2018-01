Amando Volley S. Teresa, cambio in regia: dal Siracusa arriva Elisa Sozzi

S. TERESA DI RIVA. Cambio in regia per l'Amando Volley. Arriva dall'Olimpia Siracusa, stesso girone di serie B2, Elisa Sozzi che prende il posto di Alessia Glorioso che per motivi personali ha preferito interrompere la propria stagione agonistica. La nuova arrivata è cresciuta nel Team Volley Catania dove ha militato nel 2014 e 2015 disputando rispettivamente il campionato di serie B2 e serie C. Lo scorso anno in forza alla Pallavolo Sicilia ancora in B2. Quest'anno aveva iniziato il torneo nel centro aretuseo. "Sono contenta per la chiamata del S. Teresa - ha commentato Elisa Sozzi - e sono pronta ad affrontare questa nuova esperienza. Da subito le parole del nostro coach mi fanno pensare positivo". Anche Alessia Glorioso ci tiene a salutare l'ambiente: "Per motivi personali - esordisce -ho deciso di concludere anticipatamente quest'annata di pallavolo. Ringrazio i dirigenti dell'Amando per aver compreso e sostenuto la mia decisione. Il mio grazie va anche a tutto lo staff ed ai tifosi per l'accoglienza che mi hanno riservato. Un'esperienza breve ma intensa che, insieme alle mie compagne, porterò nel cuore".