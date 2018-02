Messina Volley, battuta d'arresto in casa col Cerignola

Il Messina Volley esce sconfitto, fra le mura amiche del “PalaRescifina”, contro la Pallavolo Cerignola nel match della 15ª giornata di Campionato di Serie B2/I, seconda giornata di ritorno. Questa battuta d’arresto allontana le ragazze di mister Danilo Cacopardo dalla zona playoff, complicando il cammino in questo torneo di Serie B2. Con Emma Carnazza ed Alessandra Rando assenti per infortunio, esordisce fra le giallo-blu il libero Alessandra Maccarrone. Eppure capitan Donatella Donato e compagne riescono ad aggiudicarsi un primo set (26-24), per poi cedere nei successivi due (entrambi persi per 15-25). Le ospiti, ottime sia in difesa che in attacco, conquistano i tre punti nel quarto set (22-25), anche se le peloritane rientrano in partita per poi essere superate nel finale. Top scorer dell’incontro è la pugliese Ameri con 19 palle a terra, mentre per le gialloblu la miglior realizzatrice è Marcela Nielsen con 16 punti. Ottimo break per le ospiti nel primo con un +5 (0-5) siglato da Barbaro (3 punti con 2 ace) e la già citata Ameri (2 palle a terra). Pronto riscatto delle padrone di casa che si portano a -1 (4-5). Cerignola allunga di nuovo sul +4 (4-8), ma si assiste al ritorno delle giallo-blu che pareggiano i conti (16 pari) grazie alla Nielsen e all’ace di Donato. Sempre un ace del capitano peloritano porta avanti le locali con Ameri che pareggia. Nielsen riporta in vantaggio di due lunghezze il Messina Volley (19-17), ma Tralli pareggia. Si viaggia punto a punto con capitan Mancuso che porta avanti le ragazze di coach Filannino (22-23). Daniela Polito annulla il primo set-point delle ospiti e, successivamente, il punto della Nielsen e il muro di Gloria Scimone portano il parziale appannaggio delle locali (26-24). Il secondo parte in pieno equilibrio fino al 10 pari. Il punto di Frate e il doppio ace di Maffei danno un +4 al Pallavolo Cerignola (10-14) con mister Cacopardo a chiamare il time-out. Nielsen e Lestini accorciano (13-15), ma Frate e Tralli allungano per Cerignola (13-18) obbligando il Messina Volley al secondo time-out. Sempre Frate e Tralli portano le ospiti sul +7 (14-21), con il doppio ace di Catalano a pareggiare i conti dei set (15-25). Nel terzo set le ragazze di Fiannino partono a testa bassa con un break di +6 (3-9). Le padrone di casa non ci stanno e accorciano a -2 (7-9). Le ospiti allungano ulteriormente e raggiungono il +11 (9-20) grazie a Barbaro (4 punti), Ameri e Frate. Sempre Ameri porta il risultato sul 24-12 per la Pallavolo Cerignola con il Messina Volley che riesce ad annullare ben tre set-point. Ameri realizza il punto che porta avanti Cerignola (15-25). Il parziale successivo parte con la squadra di Mario Rizzo avanti per 5-3. Scimone e Polito allungano il gap a +4 (10-6), ma Ameri ricuce le distanze (11-9). Si viaggia punto a punto con la Pallavolo Cerignola che riesce a pareggiare e portarsi avanti con il muro di Maffei (18-19). Mancuso e Maffei siglano il +2 per le ospiti (20-22), mentre la Nielsen cerca di mantenere in partita le locali (22-24). Il 25-22 sancisce la vittoria della squadra pugliese. Ancora un esame importate attende le peloritane che, domenica prossima sempre al “PalaRescifina”, affronteranno la Cofer Lamezia, vittoriosa all’andata per 3-1.

Messina Volley – Pallavolo Cerignola 1-3 (26-24; 15-25; 15-25; 22-25)

Pallavolo Cerignola: Maffei 9, Ameri 19, Barbaro 15, Frate 1, Catalano 2, Asero, Mancuso 15, Tralli (Cap.) 7, Rubino (Lib.). All. Filannino. Messina Volley: Marra, Criscuolo 1, Lestini 12, Mondello, Laganà, Polito 6, Nielsen 16, Cannzzaro 1, Donato (Cap.) 2, Scimone 5, Maccarrone (Lib. 1), Biancuzzo (Lib. 2). All. Cacopardo.

Arbitri: Richichi (Vibo Valentia) e Dicerto (Tauriano)

PASTAPRIMELUCI CV TP - VILLAZUCCAROSCHULTZE ME 3 - 1

COFER LAMEZIA CZ - PRISMA ASEM BARI 3 - 0

PALL.SICILIA CATANIA - GROTTE DI CASTELLANA BA 3 - 2

MESSINA VOLLEY - PALLAVOLO CERIGNOLA FG 1 - 3

VOLLEY TORRETTA KR - EKUBA FUTURA V.PALMI RC 0 - 3

HOLIMPIA PAOMAR SIRACUS - KONDOR VOLLEY CATANIA 0 - 3

ULTRAGEL ARD PALERMO - PRO V.TEAM MODICA 75 RG 3 – 2

1 EKUBA FUTURA V.PALMI RC 37

2 PRO V.TEAM MODICA 75 RG 32

3 COFER LAMEZIA CZ 32

4 KONDOR VOLLEY CATANIA 32

5 PALLAVOLO CERIGNOLA FG 32

6 VILLAZUCCAROSCHULTZE ME 29

7 ULTRAGEL ARD PALERMO 26

8 MESSINA VOLLEY 25

9 PASTAPRIMELUCI CV TP 22

10 GROTTE DI CASTELLANA BA 16

11 PRISMA ASEM BARI 13

12 PALL.SICILIA CATANIA 11

13 HOLIMPIA PAOMAR SIRACUS 8

14 VOLLEY TORRETTA KR 0

PROSSIMO TURNO:

MESSINA VOLLEY - COFER LAMEZIA CZ

GROTTE DI CASTELLANA BA - VILLAZUCCAROSCHULTZE ME

PRISMA ASEM BARI - VOLLEY TORRETTA KR

PALLAVOLO CERIGNOLA FG - HOLIMPIA PAOMAR SIRACUS

KONDOR VOLLEY CATANIA - PALL.SICILIA CATANIA

PRO V.TEAM MODICA 75 RG - PASTAPRIMELUCI CV TP

EKUBA FUTURA V.PALMI RC - ULTRAGEL ARD PALERMO